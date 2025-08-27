En la zona de Colón, el puntero se pone al día con Morón

Gimnasia de Mendoza, puntero en la zona B, donde participa Colón, tachará el asterisco de la 20ª fecha este miércoles cuando visite a Morón

Este miércoles desde las 21.10, Gimnasia y Esgrima jugará ante Deportivo Morón, de visitante, en el encuentro pendiente correspondiente a la 20ª fecha de la Zona B de Primera Nacional, la misma en la que participa Colón. El cotejo se jugará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, del Gallito de Morón.

Solamente podrán estar presentes los socios tras los incidentes que protagonizaron los hinchas del Deportivo Morón en el partido ante Chacarita en la fecha 24. La Aprevide lo sancionó con tres partidos sin que puedan ingresar los hinchas a las tribunas populares.

El Lobo es el líder de la Zona B con 52 puntos y en el caso de ganarle al Gallito le sacará 4 puntos de diferencia a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el perseguidor, que acumula 51 unidades.

Este partido se postergó porque el Lobo disputó el cruce por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Independiente de Avellaneda, partido que terminó con derrota para el equipo que en ese momento dirigía Ezequiel Medrán.

Gimnasia y Esgrima buscará volver a ganar

El equipo dirigido por Ariel Broggi viene de perder por 1 a 0 ante Central Norte, en Salta y buscará volverá sumar de a tres. El Mensana, que llevaba 4 victorias consecutivas, había perdido por última vez ante Temperley por 1 a 0 en la jornada 23, el pasado 20 de julio. Y no caía de visitante desde el 4 de mayo ante Gimnasia de Jujuy, su escolta, por la fecha 13.

Deportivo Morón llega motivado al choque con el Lobo

Deportivo Morón viene de vencer 1-0 a Nueva Chicago. El Gallito se quedó con el clásico en condición de local y se ubica cuarto con 46 puntos a seis unidades de Gimnasia y Esgrima. El equipo dirigido por Walter Otta buscará su segundo triunfo seguido.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Morón

El último partido que jugaron Gimnasia y Esgrima y Deportivo Morón fue el pasado 23 de febrero en el estadio Víctor Legrotaglie. Ganó el Lobo por 1 a 0, con gol de Facundo Lencioni, por la 3ra fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.