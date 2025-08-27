Se paraliza San Justo con el Clásico que define el Torneo Apertura

En el estadio Coloso del Oeste, a partir de las 20, Sanjustino y Colón de San Justo animarán el clásico, que además determinará el campeón del Marcos Méndez

Un torneo que se define, una ciudad que se paraliza. La espera terminó. No importa como llegan, ni como salió el último enfrentamiento. Este es un cruce diferente, especial, casi exclusivo. Como se dice habitualmente, los clásicos son partidos aparte, y este no es la excepción. A lo que significa disputar una final, se le suma que viene con clásico incluido.

Este miércoles, desde las 20, en el estadio Coloso del Oeste, se disputará la Gran Final del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Será con el clásico entre Sanjustino y Colón de San Justo con el arbitraje de Carlos Córdoba. La ciudad de San Justo se paraliza, y por prevención se dispuso un amplio operativo de seguridad con 80 efectivos policiales.

Se juega la Gran Final en San Justo

Desde que el sábado pasado se puso fin a la fecha 21 del certamen, la ciudad de San Justo entró en estado de clásico. En primer lugar estaba ver si se jugaba en cancha neutral o en Portón del Norte Santafesino. El reglamento indicaba que debía ser en un campo neutral, por lo que se pensaba que sea en Santa Fe. Pero las autoridades de la cartera de seguridad, por varias razones, recomendaron que se juegue en la cabecera del departamento San Justo. Por un sorteo, se determinó que sea en Sanjustino, a partir de las 20, y con unos 600 visitantes.

En cada rincón de la ciudad se respira clásico. En cada bar, en cada aula de las escuelas, en cada esquina, en el banco, en la verdulería, en la carnicería, ni en la plaza San Martín se salva de que las charlas no dejen de hacer mención al gran juego que animarán los equipos principales de dos de las instituciones deportivas más importantes de la provincia de Santa Fe.

Ambas alineaciones buscarán sumar una nueva estrella. El Matador buscará repetir lo hecho en el Apertura 2024, con una aquilatada campaña, que consiguió de manera invicta, en tanto, el Conquistador se consagró en 2023, por el Clausura, en el que se impuso a Juventud Unida de Candioti en el estadio Brigadier López de Colón.

A esta Gran Final ambos llegan de modo muy similar. En la primera mitad del año, ganaron 15 encuentros, empataron tres y perdieron en tres oportunidades. El Conquistador acumuló 60 goles a favor, y 16 en contra, mientras que el Matador, acumuló 47 goles propios, y recibió 17 en contra. Ambos cerraron con 48 unidades. En su última presentación, Colón de San Justo superó por 1 a 0 Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, y Sanjustino goleó con claridad a Pucará de barrio Transporte por 5 a 0.

Final 2 Por primera vez en el historial de la Liga Santafesina, será a partir de las 20, y en cancha de Sanjustino.

El deseo del tucumano Marcelo Molina

"Esta es una ciudad muy futbolera, donde la rivalidad se vive y mucho. Lo justo era ajustarse al reglamento, que era que debía jugarse cancha neutral. Pero bueno, ahora la Liga determinó que Sanjustino sea el local, y se afrontará el partido como corresponde. Se han jugado muchos clásicos, pero es la primera vez que se define un torneo" expresó Martín Molina.

El DT del Matador consignó que "hay una gran rivalidad, es una rivalidad de pueblo, son dos equipos de mucha historia, donde se reparten. Se vive muchísimo, viviendo el día a día, es rivalidad en todos los deportes. Es una ciudad muy linda, con dos instituciones fuertes, que se encuentran ante la posibilidad de afrontar esta final".

LEER MÁS: Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

"Ojalá que pueda ser una fiesta" fue claro el mensaje del entrenador del equipo que será local. "Nosotros en las última seis o siete fechas veníamos atrás de Guadalupe, que fue un equipo muy regular en todo el campeonato, al igual que Colón de San Justo. Fueron dos equipos muy buenos, que fueron peleando el torneo palmo a palmo" resaltó el orientador de la escuadra verde y blanca.

El entrenador oriundo de Tucumán agregó que "nosotros pudimos ganar el clásico, donde acortamos la distancia y en la fecha siguiente le ganamos al puntero también". Resaltó que "en la parte final del torneo fuimos muy regulares, y gracias a Dios pudimos alcanzar en la penúltima fecha alcanzar la punta y ahora por jugar la final.

La experiencia del DT del Conquistador

Por su parte, Miguel Restelli, opinó que "Siempre que se juega un clásico es muy lindo estar y vivirlo. Uno es un agradecido de la vida poder disfrutar de esta fiesta. Var a ser algo que se va a recordar por mucho tiempo. Por lo que significa jugar por un título, y sobre todo ante el clásico rival".

El DT de Colón de San Justo indicó que "Estos campeonatos están hecho para que se puedan dar más veces este tipo de definiciones. Son dos equipos muy fuertes de la Liga Santafesina. Que siempre están peleando la punta. El año pasado nos tocó enfrentar en cuartos de final, y el día que no se de en esa instancia, será en una similar como esta".

"Sanjustino es un gran equipo, tiene una muy buena estructura. Ha hecho muchos goles, y le han convertido muy pocos. Es un rival muy fuerte, y viene de ganar los últimos diez partidos. Con lo cual, no hay que pensar mucho que es un grupo que está muy bien equilibrado. Y anímicamente están en un muy buen estado y un empuje muy fuerte. Va a ser una final como la Liga Santafesina lo merece" consignó el entrenador de la localidad de Emilia, en el norte del departamento La Capital.

El ex DT de Colón de Santa Fe y Villa San Carlos fue claro al destacar que "es un partido de fútbol. Con mucha pasión y rivalidad. nada más. Ha crecido mucho la euforia en la Liga y eso es mérito del periodismo que le ha dado mucha cobertura. Ahora es una lástima si nos pasamos de rosca, más en una ciudad como San Justo que nos conocemos todos, y el día después estamos todos juntos en la misma vereda".

Final 3 Carlos Córdoba será el árbitro del clásico de San Justo que dirimirá el título del Apertura liguista. Gentileza @colonandroll

Todos los detalles para la Gran Final del Apertura

Este miércoles será momento de definir al campeón del torneo Clausura Marcos Méndez de la máxima división de la Liga Santafesina y a la cita llegan para dirimirse el título, nada más y nada menos que, Sanjustino y Colón de San Justo, rivales de toda la vida: Primera vez que por el torneo de fútbol liguista se enfrentarán en una Final.

-Apertura del estadio: 18 horas.

-Ingreso local: por calle 9 de Julio

-Ingreso visitante: por calle Independencia

-Venta de entradas para Sanjustino: A partir de las 15, en la Tienda del Club (9 de Julio y ruta 11).

-Venta de entradas para Colón de San Justo: A partir de las 14, en el gimnasio Félix Colombo (Italia 2210).

-Valor de las entradas: 4000 pesos.

-Menores de 12 años no pagan entrada.

*Por disposición policial está prohibido el ingreso con:

-Elementos contundentes

-Palos de banderas

-Bengalas

-Pirotecnia

-Encendedores

-Equipos de mate