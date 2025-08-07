Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes desea hilvanar su tercer éxito en fila contra Independiente Rivadavia

Estudiantes recibirá, a partir de las 21, a Independiente Rivadavia, en otro de los cotejos que abrirán la cuarta jornada del Torneo Clausura en la Liga Profesional

7 de agosto 2025 · 08:31hs
Estudiantes desea hilvanar su tercer éxito en fila contra Independiente Rivadavia

Por la cuarta fecha de la Zona B del Clausura, Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentarán el jueves a partir de las 21 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El Pincha viene de ganar ante Racing y acumula dos triunfos al hilo que le dieron aire al equipo, mientras que la Lepra mendocina arrancó de buena manera el torneo y además se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina.

A una semana del inicio de la serie de octavos de final de la Libertadores ante Cerro Porteño, Estudiantes tendrá el compromiso ante el equipo mendocino. El Pincha viene de ganar ante Racing en el Cilindro y quiere llegar con tres victorias al hilo al duelo ante el conjunto paraguayo. Mientras el club espera por Marcos Rojo, que tiene chances de volver al club tras ser borrado en Boca, también hubo un contacto con Manuel Lanzini, que no será tenido en cuenta por Gallardo en River. Leonardo Suárez fue presentado como refuerzo en los últimos días.

Por su parte, Independiente Rivadavia quiere seguir estirando su buen presente. Viene de golear a Barracas y de empatar ante Belgrano por el Clausura y la semana pasada avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras derrotar 2-1 a Central Córdoba (R) y se enfrentará a Tigre en dicha instancia. Además, el equipo de Alfredo Berti se convirtió en un equipo firme desde el Apertura porque solo cayó en 2 de las últimas 13 presentaciones, contando todas las competencias.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Hora de inicio: 21

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Sebastián Zunino

Televisa: ESPN Premium

Estudiantes Independiente Rivadavia
