Godoy Cruz va por su primera alegría contra Gimnasia

Godoy Cruz, por ahora sin éxitos en el Torneo Clausura, será anfitrión de Gimnasia, a partir de las 17, en otro de los adelantos por la cuarta fecha

Este jueves, desde las 17, en el Feliciano Gambarte, Gimnasia y Esgrima La Plata abrirá la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura contra Godoy Cruz Antonio Tomba. Hace seis meses jugaron por el Apertura y fue goleada del Tripero por 3-0 con doblete de Rodrigo Castillo.

En la última presentación, los dirigidos por Alejandro Orfila superaron 1-0 a Independiente en el Juan Carmelo Zerillo y de esta manera sumaron su primer triunfo además de cortar una racha de 222 minutos sin goles.

La última actuación da aires de esperanza al presente fútbolistico en lo estadístico, donde el Mensana se ubica vigésimo sexto en los promedios y vigésimo segundo en la tabla anual a tres puntos del descenso. En su zona, está noveno pero virtualmente entre los clasificados a Playoffs.

En frente, El Tomba está duodécimo en el Grupo B con tres puntos y tiene las mismas unidades que Gimnasia en las posiciones de la Temporada actual. Sin dudas, será un duelo directo entre ambos donde el ganador sacará más aire de cara al futuro en la lucha de la permanencia.

¿Cómo llegan a este compromiso? El equipo mendocino, en la Zona B, acumula tres empates al hilo contra Rosario Central, Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba. En el ámbito continental, espera por su debut en los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, será el Jueves 14 de Agosto en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro.

Por otro lado, los dirigidos por Alejandro Orfila suman cuatro puntos a causa de una victoria, un empate y una derrota así en escala. El último triunfo oficial como visitante fue el Domingo 23 de Febrero, 1-0 ante Atlético Tucumán por la séptima jornada del semestre anterior.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Ábrego, Maximiliano Porcel; Misael Sosa, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Esteban Solari.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

Hora de inicio: 17

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Pablo Echavarría

Televisa: ESPN Premium