Uno Santa Fe | Ovación | Godoy Cruz

Godoy Cruz va por su primera alegría contra Gimnasia

Godoy Cruz, por ahora sin éxitos en el Torneo Clausura, será anfitrión de Gimnasia, a partir de las 17, en otro de los adelantos por la cuarta fecha

7 de agosto 2025 · 08:22hs
Godoy Cruz va por su primera alegría contra Gimnasia

Este jueves, desde las 17, en el Feliciano Gambarte, Gimnasia y Esgrima La Plata abrirá la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura contra Godoy Cruz Antonio Tomba. Hace seis meses jugaron por el Apertura y fue goleada del Tripero por 3-0 con doblete de Rodrigo Castillo.

En la última presentación, los dirigidos por Alejandro Orfila superaron 1-0 a Independiente en el Juan Carmelo Zerillo y de esta manera sumaron su primer triunfo además de cortar una racha de 222 minutos sin goles.

La última actuación da aires de esperanza al presente fútbolistico en lo estadístico, donde el Mensana se ubica vigésimo sexto en los promedios y vigésimo segundo en la tabla anual a tres puntos del descenso. En su zona, está noveno pero virtualmente entre los clasificados a Playoffs.

En frente, El Tomba está duodécimo en el Grupo B con tres puntos y tiene las mismas unidades que Gimnasia en las posiciones de la Temporada actual. Sin dudas, será un duelo directo entre ambos donde el ganador sacará más aire de cara al futuro en la lucha de la permanencia.

LEER MÁS: Pese a los reclamos y deudas, Independiente confirmó otro refuerzo

¿Cómo llegan a este compromiso? El equipo mendocino, en la Zona B, acumula tres empates al hilo contra Rosario Central, Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba. En el ámbito continental, espera por su debut en los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, será el Jueves 14 de Agosto en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro.

Por otro lado, los dirigidos por Alejandro Orfila suman cuatro puntos a causa de una victoria, un empate y una derrota así en escala. El último triunfo oficial como visitante fue el Domingo 23 de Febrero, 1-0 ante Atlético Tucumán por la séptima jornada del semestre anterior.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Ábrego, Maximiliano Porcel; Misael Sosa, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Esteban Solari.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

Hora de inicio: 17

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Pablo Echavarría

Televisa: ESPN Premium

Godoy Cruz Gimnasia Torneo Clausura
Noticias relacionadas
dibu martinez fue nominado como mejor arquero del mundo

Dibu Martínez fue nominado como mejor arquero del mundo

Mauro Cosolito recaló en Gimnasia de Comodoro Rivadavia después de alejarse de Unión.

Cosolito fichó en Gimnasia de Comodoro: "Contento de llegar a un club con tanta historia"

ben shelton se metio en la final del masters 1000 de canada

Ben Shelton se metió en la final del Masters 1000 de Canadá

con un gol de de paul, el inter miami avanzo a cuartos de final en la leagues cup

Con un gol de De Paul, el Inter Miami avanzó a cuartos de final en la Leagues Cup

Lo último

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: Haré lo que haya que hacer

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

Último Momento
Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: Haré lo que haya que hacer

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

Ovación
Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: Todo lo que se dice es falso

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: "Todo lo que se dice es falso"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música