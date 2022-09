Fesana definió el equipo para los Juegos de la Región Centro

Guillermo Galizzi le dijo a UNO Santa Fe que "es una muy linda competencia, voy con buenas expectativas, vamos para mejorar tiempos, una experiencia diferente, porque es un torneo que es la primera vez que voy a concurrir. No conozco mucho como es el formato, pero básicamente la idea es ir y pasarla bien".

"El torneo es en Córdoba, nos vamos el jueves con seguridad, no nos informaron como es el formato del campeonato, y formo de parte del equipo de Santa Fe en natación" aseguró el joven nadador unionista. Agregó que "empecé a los nueves años porque mi papá quería que aprenda a nadar, y me enganché, me gustó mucho, y después continué con una entrenadora que se llama Susana, y actualmente estoy con Adrián Tur y Diego Garbarino" señaló el nadador de 14 años y alumno del colegio el Huerto.

El representante de Unión de Santa Fe explicó que "mi especialidad son carreras de largo aliento, ya sea en aguas abiertas o en pruebas de fondo en pileta. También hago mucho lo que es el estilo mariposa, que es muy duro, pero con entrenamiento y disciplina se aprende. Entrenamos dos estímulos por día, salvo los miércoles que solamente hacemos el matutino y a eso le sumamos el gimnasio".

"En mi caso empecé a los 9 años, de muy chiquita, ya sabía nadar por la escuela, me empezó a gustar, mi papá me apoyó mucho, me mandaron a natación, y hasta que fui mejorando hasta poder hacerlo de manera federada" explicó Pilar Jovellano quien tiene 14 años y asiste al Ipei, la escuela del Club Unión de Santa Fe.

También formará parte de la delegación de la Fesana que viajará a Córdoba y sobre ello expresó que "bien, voy con muchas expectativas, aprovechar esta experiencia, pasarla bien, para lo cual me estoy preparando muy bien, tanto en la pileta como en el gimnasio. Vamos a ver cómo nos va, ya que es algo diferente a lo que nadamos habitualmente".

En el mismo sentido remarcó que "es una competencia nueva, las expectativas son las mejores, así que además de la parte competitiva voy a ir a disfrutarlo, y hacer lo mejor posible. Mi especialidad son los 100 y 200 mariposa, son pruebas muy duras, para lo cual hay que entrenar mucho, siempre son carreras difíciles, pero estoy muy bien entrenada. También entreno con Adrián Tur y Diego Garbarino, y formo parte de un grupo de nadadores que trabajamos todos juntos":

Récord argentino para Macarena Ceballos

La nadadora oriunda de Río Cuarto, y 27 años de edad, Macarena Ceballos continúa bajando récords argentinos de pileta corta en el marco del Troféu José Finkel que se está disputando en Recife y donde representa a Curitibano. Esta vez, lo hizo en 50 mariposa, donde marcó 26.98 en la final. En las eliminatorias, ya había batido el récord tras marcar 27.22, bajando la marca que hasta ese momento tenía María Belén Díaz (27.23). Anteriormente estableció un nuevo récord argentino de pileta corta tras culminar los 50 pecho en 30.04. Además, logró la marca A para el próximo Mundial de Melbourne.

Por otro lado, se registró una buena actuación de los deportistas en el Mundial Juvenil de aguas abiertas. Los representantes argentinos compitieron en el Campeonato Mundial Juvenil de Seychelles 2022. Lucca Scalisi fue 26º con un tiempo de 1:23.15.90. El ganador de la prueba fue el húngaro Hunor Kovacs-Seres. Martina Contreras culminó 23° con un tiempo de 1:30.20.70. La vencedora por el lado de las mujeres fue la estadounidense Katie Grimes.