Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Duro golpe para Alpine: Gasly perdió el podio del GP de Mónaco

Alpine se quedó sin el podio de la carrera del circuito monegasco después de perder el proceso de apelación en la FIA

4 de septiembre 2026 · 09:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
A Pierre Gasly le quitaron el tercer puesto en la carrera de Mónaco.

A Pierre Gasly le quitaron el tercer puesto en la carrera de Mónaco.

Luego de examinar los recursos presentados por McLaren y Red Bull por el tecer puesto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, la Corte Internacional de Apelación de la FIA revirtió su decisión y le restableció el castigo. Por lo tanto, el piloto de Alpine quedó séptimo e Isack Hadjar ingresó al podio de la F1.

Alpine se quedó sin el podio en Mónaco

A través de esta decisión, Hadjar recuperó ese lugar. El compañero de Franco Colapinto había terminado tercero en aquel GP del 7 de junio, pero dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane lo habían relegado al séptimo lugar.

Alpine había solicitado la revisión tras comprobar que Gasly no había superado los 60 km/h. En la audiencia, la FOM reconoció un error en la medición del pit lane usada para calcular la velocidad, resultando en un fallo favorable para el equipo y ubicando a Gasly en el último lugar del podio.

Ante esa decisión, los Papayas y los Toros Rojos apelaron y terminaron devolviéndole la sanción al piloto francés compañero de Franco Colapinto y, por lo tanto, Hadjar, quien había cruzado la meta tercero, ocupó ese lugar nuevamente.

El comunicado publicado por la FIA expresa: "La decisión de la ICA hace lugar a los recursos presentados por McLaren F1 Team y Red Bull Racing contra las decisiones de los comisarios deportivos que figuran en el documento 99 del Gran Premio de Mónaco, anulando de hecho dichas decisiones".

Después de que se de a conocer el nuevo fallo de la FIA, Alpine publicó este comunicado: "El equipo expresa su decepción y frustración con la resolución alcanzada por el Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco 2026".

"Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos sosteniendo plenamente que el auto #10 no superó el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento de la carrera, el equipo acata la decisión del panel de jueces de la reciente audiencia en París", agregó.

"Consideramos que hemos sido sancionados injustamente pero el equipo está firmemente enfocado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene en una pelea muy reñida y competitiva por el Campeonato", concluyó.

Alpine Gasly Mónaco
Noticias relacionadas
Franco Colapinto habló luego de renovar contrato con Alpine.

Franco Colapinto, tras su renovación con Alpine: "Nos espera un gran futuro"

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine.

Fórmula 1: Franco Colapinto renovó contrato y seguirá en Alpine en la temporada 2027

alpine decidio no apelar la sancion de la fia a franco colapinto tras el gran premio de paises bajos

Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

Thiago Gabutti de Santa Fe competirá en el Nacional U18 en Venado Tuerto.

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Lo último

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Último Momento
Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

Ovación
Colapinto terminó 9° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia

Colapinto terminó 9° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Argentina tiene plantel confirmado para los Juegos Suramericanos

Argentina tiene plantel confirmado para los Juegos Suramericanos

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"