Duro golpe para Alpine: Gasly perdió el podio del GP de Mónaco

Alpine se quedó sin el podio de la carrera del circuito monegasco después de perder el proceso de apelación en la FIA

Luego de examinar los recursos presentados por McLaren y Red Bull por el tecer puesto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, la Corte Internacional de Apelación de la FIA revirtió su decisión y le restableció el castigo . Por lo tanto, el piloto de Alpine quedó séptimo e Isack Hadjar ingresó al podio de la F1.

A través de esta decisión, Hadjar recuperó ese lugar. El compañero de Franco Colapinto había terminado tercero en aquel GP del 7 de junio, pero dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane lo habían relegado al séptimo lugar.

Alpine había solicitado la revisión tras comprobar que Gasly no había superado los 60 km/h. En la audiencia, la FOM reconoció un error en la medición del pit lane usada para calcular la velocidad, resultando en un fallo favorable para el equipo y ubicando a Gasly en el último lugar del podio.

Ante esa decisión, los Papayas y los Toros Rojos apelaron y terminaron devolviéndole la sanción al piloto francés compañero de Franco Colapinto y, por lo tanto, Hadjar, quien había cruzado la meta tercero, ocupó ese lugar nuevamente.

El comunicado publicado por la FIA expresa: "La decisión de la ICA hace lugar a los recursos presentados por McLaren F1 Team y Red Bull Racing contra las decisiones de los comisarios deportivos que figuran en el documento 99 del Gran Premio de Mónaco, anulando de hecho dichas decisiones".

Después de que se de a conocer el nuevo fallo de la FIA, Alpine publicó este comunicado: "El equipo expresa su decepción y frustración con la resolución alcanzada por el Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco 2026".

"Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos sosteniendo plenamente que el auto #10 no superó el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento de la carrera, el equipo acata la decisión del panel de jueces de la reciente audiencia en París", agregó.

"Consideramos que hemos sido sancionados injustamente pero el equipo está firmemente enfocado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene en una pelea muy reñida y competitiva por el Campeonato", concluyó.