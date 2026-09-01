Tambien Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán serán parte del espectáculo del sábado 12 de septiembre en el Monumento a la Bandera. La ceremonia comenzará a las 18 y tendrá acceso libre y gratuito.

Juegos Suramericanos: los reconocidos artistas de primer nivel que actuarán en la Ceremonia de Apertura en Rosario

La cuenta regresiva para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzó y Rosario se prepara para una apertura que tendrá a la música como una de sus grandes protagonistas. El próximo sábado 12 de septiembre , desde las 18, el Monumento Nacional a la Bandera será el escenario de la ceremonia que dará inicio oficialmente al mega evento deportivo.

La apertura contará con la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán , en una propuesta que reunirá a artistas de distintas generaciones y estilos.

La ceremonia tendrá acceso libre y gratuito y estará atravesada por la música argentina, pero también por la identidad santafesina, el deporte y la tecnología.

Uno de los responsables de la propuesta musical será Lito Vitale, quien estará a cargo de los arreglos de un espectáculo pensado especialmente para la apertura de Santa Fe 2026.

Una apertura que no será un recital

La organización anticipó que la propuesta no consistirá simplemente en una sucesión de recitales. Las presentaciones de los artistas estarán integradas a una puesta general que buscará contar parte de la identidad de Santa Fe, su historia y la relación de la provincia con el deporte.

El Monumento Nacional a la Bandera tendrá un papel central dentro del espectáculo. Sobre el escenario y en el entorno del histórico edificio se desplegarán mapping, grandes pantallas, iluminación y diferentes recursos escénicos.

En total, serán más de 100 artistas en escena, mientras que alrededor de 400 personas trabajan en la producción y el montaje de la ceremonia.

La propuesta recorrerá diferentes universos musicales y deportivos y tendrá distintos momentos vinculados con la identidad provincial, la integración sudamericana y las disciplinas que formarán parte de los Juegos.

Soledad, Baglietto, Cacho Deicas y Valentino Merlo

La presencia de artistas santafesinos será uno de los puntos centrales de la apertura.

Soledad Pastorutti, una de las principales referentes de la música popular surgidas de la provincia, formará parte de la ceremonia junto a Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas y Valentino Merlo, representantes de distintas generaciones y recorridos dentro de la música santafesina.

A ellos se sumarán Abel Pintos, Luck Ra y Agustín Rada Aristarán, ampliando la propuesta hacia otros estilos y generaciones.

La intención es que esas diferentes expresiones musicales formen parte de una misma puesta, en la que tradición, presente y nuevas generaciones se encuentren alrededor de un evento deportivo que tendrá como sede a Santa Fe.

Más de 4.000 atletas y 15 países

La Ceremonia de Apertura será el punto de partida de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El evento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Así, el Monumento Nacional a la Bandera será el escenario elegido para recibir oficialmente a las delegaciones y dar inicio a una competencia que durante dos semanas tendrá a la provincia como protagonista del deporte sudamericano.

Con el montaje de la ceremonia ya en marcha y los artistas confirmados, la organización entra en la recta final de los preparativos para una noche que buscará combinar música, identidad santafesina, deporte y tecnología frente a uno de los principales símbolos de Rosario y del país.