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Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

La advertencia se produjo en una cadena nacional en la que el presidente Javier Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas

4 de septiembre 2026 · 09:51hs
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Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

El presidente Javier Milei volvió a poner el foco sobre el proyecto de la petrolera Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas, y aseguró durante la cadena nacional de este jueves que las empresas a cargo tienen previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses.

El mandatario afirmó: “Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en Malvinas en los próximos meses”.

La advertencia se produjo en el marco del mensaje presidencial por la cuestión Malvinas, en el que Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y cuestionó el avance de actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

Qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Javier Milei y por qué es motivo de conflicto

Sea Lion está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino. Según la información, el yacimiento tendría recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles de petróleo, mientras que el proyecto contempla una producción significativa desde aguas offshore.

El emprendimiento es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. La Argentina sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía debe contar con autorización del Estado argentino y cuestionó los avances unilaterales vinculados al proyecto.

La Cancillería ya había advertido que las empresas y personas que participen directa o indirectamente de estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales. Además, recordó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas en años anteriores por operar sin autorización argentina.

Con su nueva declaración, Milei incorporó el inicio de la explotación petrolera de Sea Lion como uno de los puntos centrales de la posición argentina frente al desarrollo de recursos naturales en las islas y anticipó que el Gobierno seguirá actuando para defender el reclamo de soberanía.

Malvinas Javier Milei petrolera

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