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Argentina tiene plantel confirmado para los Juegos Suramericanos

El head coach del seleccionado femenino de hockey, Juan Martín López, confirmó el plantel que afrontará en Santa Fe los Juegos Suramericanos con la presencia de siete Leonas campeonas del mundo

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2026 · 09:07hs
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La delantera Zoe Díaz

La delantera Zoe Díaz, la mejor jugadora joven del Mundial estará con la selección en Santa Fe.

Siete leonas campeonas del mundo en Países Bajos y Bélgica 2026 formarán parte del equipo que disputará los XIII Juegos Suramericanos que se realizarán en la ciudad de Santa Fe entre el 13 y el 22 de septiembre. El head coach Juan Martín López brindó la lista que incluye a las recientes campeonas del mundo Sofía Cairo, Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Emma Knobl, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra en el plantel que debutará el lunes 14 de septiembre desde las 10 frente a Paraguay.

El resto del plantel está integrado por leonas que han participado de las fechas de la FIH Pro League y que jugaron la Copa América, donde se ganó la medalla de oro. Así aparecen Sol Pagella, Daiana Pacheco, Pilar Palacio y Chiara Ambrosini. También jugarán Mercedes Artola, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Lourdes y Pilar Pisthon, Sol Guignet. Mientras que Paula Santamarina y Ana Dodorico viajarán en condición de reservas.

En el Juego Suramericano los torneos femenino y masculino tendrán el mismo sistema de disputa: cinco seleccionados integrarán una zona única y se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda. Cada triunfo entregará tres puntos, el empate otorgará uno y la derrota no sumará unidades.

Una vez completada la fase inicial, los dos primeros disputarán el partido por la medalla de oro, el tercero y el cuarto jugarán por el bronce, mientras que el equipo ubicado en la quinta posición finalizará su participación. No habrá semifinales. En el torneo femenino participarán Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. El fixture estableció que la selección femenina de hockey sobre césped jugará su segundo partido el martes 15 de septiembre a las 14 con Uruguay, el viernes 18 a las 12 con Chile y el domingo 20 a las 14 con Perú.

Milagros Alastra, otra de las Leonas campeonas del mundo que estar&aacute; en los Juegos Suramericanos.

Milagros Alastra, otra de las Leonas campeonas del mundo que estará en los Juegos Suramericanos.

El plantel nacional que jugará en Santa Fe

Las jugadoras convocadas para disputar el certamen en el predio de la Asociacion Santafesina en Raúl Tacca 700 son: Sofía Cairo, Lara Casas, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Zoe Díaz, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Mercedes Artola, Victoria Falasco, Emma Knobl, Catalina Andrade, Lourdes Pisthon, Sol Guingnet, Pilar Pisthon, Brisa Bruggesser, Milagros Alastra, Paula Santamrina y Ana Dodorico.

El formato de competencia

Los torneos femenino y masculino tendrán el mismo sistema de disputa. Cinco seleccionados integrarán una zona única y se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda. Cada triunfo entregará tres puntos, el empate otorgará uno y la derrota no sumará unidades.

Una vez completada la fase inicial, los dos primeros disputarán el partido por la medalla de oro. El tercero y el cuarto jugarán por el bronce, mientras que el equipo ubicado en la quinta posición finalizará su participación. No habrá semifinales.

El fixture de Argentina en la ciudad de Santa Fe

-Lunes 14 de septiembre. 10, Argentina vs. Paraguay

-Martes 15 de septiembre. 14, Uruguay vs. Argentina

-Viernes 18 de septiembre. 12, Argentina vs. Chile

-Domingo 20 de septiembre. 14, Argentina vs. Perú

Juegos Suramericanos Argentina hockey
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