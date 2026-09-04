Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

En otro adelanto del tercer capítulo del Clausura de Primera A, Nobleza goleó a Cosmos en Recreo, mientras que este viernes se medirán Sportivo Guadalupe con Colón en el predio Nery Pumpido

La máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol no detiene su marcha . La competencia ya puso en marcha una nueva fecha que tuvo su continuidad en la noche del jueves. La tercera jornada del Clausura Lautaro Fagioli arrancó el miércoles por la noche con la victoria de Colón de San Justo sobre Universidad , y continuó el jueves por la noche en Recreo, con el triunfo de Nobleza sobre Cosmos .

Este viernes se medirán Sportivo Guadalupe con Colón en el predio Nery Pumpido, mientras que el resto de la programación está prevista para el sábado 5. En el ascenso, la tercera fecha va integramenteen la jornada sabatina, en la que el puntero Nuevo Horizonte visitará a Los Canarios en barrio los Troncos.

Nobleza golpeó fuerte ante Cosmos en Recreo

Por la Zona A de la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli, en el estadio Lolo Bossio, Nobleza de Recreo se impuso a Cosmos FC por 3 a 0 bajo el buen arbitraje de Gastón Freyre. Los goles para el conjunto conducido por Mario Donetti fueron convertidos por Augusto Moschino, Adrian Beron y Facundo Chacón. Fueron tres puntos claves para la escuadra recreina en su lucha por engrosar su performance en la tabla de los promedios del descenso. En la próxima fecha, la Vizcachera visitará a Colón de Santa Fe mientras que Cosmos será anfitrión de Colón de San Justo.

Recordemos que el miércoles por la noche, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler Colón de San Justo venció a Universidad del Litoral por 3 a 0 con el arbitraje de Juan Bonnin. Los goles para los dirigidos por Mauricio Chiementín fueron obras de Maximiliano Osurak, Alexis Palacios y un tanto en contra. En la próxima fecha, el Conquistador visitará a Cosmos, y la Universidad será anfitrión de Las Flores.

En la continuidad del tercer capítulo, en el predio Nery Pumpido, a partir de las 21.30, Sportivo Guadalupe será anfitrión de Colón de Santa Fe con el arbitraje de Carlos Céspedes quien contará con la colaboración de Adrián Abad, Sebastián Zaban y Emanuel Gutierrez que controlará el cotejo de reserva.

El sábado 5 de septiembre, a partir de las 15, en el estadio Alberto Garau, Las Flores II se cruzará con Independiente de Santo Tomé, mientras que desde las 16, jugarán Newell´s con Nacional con el arbitraje de Rubén Fernández, Ateneo Inmaculada con Juventud Unida en el campo de deportes de la autopista (Maximiliano Moya), Deportivo Santa Rosa con la Academia Cabrera en cancha de Pucará (Lucas Muga), Sanjustino con El Quillá (Ignacio Castellano), La Perla del Oeste con Gimnasia y Esgrima (Joaquín Urbani), Ciclón Racing con Unión (Enzo Silvestre) y La Salle Jobson con Ciclón Norte (Miguel Mesquida).

Este viernes en el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe se medirá con Colón de Santa Fe. foto gentileza Ema Ávalos.

-Posiciones:

-Zona A: Colón de San Justo 7; Juventud Unida 6, Nobleza de Recreo 5; Cosmos y Universidad 4; Newell´s 3; Ateneo Inmaculada e Independiente 2; Colón 1; Las Flores II y Sportivo Guadalupe 0.

-Zona B: Unión y Sanjustino 6; Náutico El Quillá 4; Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima, La Perla y La Salle Jobson 3, Ciclón Racing 1, Nacional y Academia Cabrera 0.

Se juega la 3° fecha en el Clausura de Primera B

Este sábado será momento para una nueva jornada del torneo de la Segunda División de la Liga Santafesina, este sábado se jugará la tercera fecha del Clausura 2026: El líder de la Zona Campeonato, Nuevo Horizonte, con arbitraje de Levatti visita a Los Canarios en el barrio Los Troncos, en tanto que el campeón del Apertura, Santa Fe, recibe a San Cristóbal en lo que tiene promesa de ser un partidazo, donde Spacessi será el encargo de impartir justicia.

En la Zona Campeonato, desde las 16 se disputarán los siguientes cotejos: Belgrano con El Cadi, Atenas con Defensores de Alto Verde, Santa Fe Fc con San Cristóbal, Banco Provincial con Pucará, Los Canarios con Nuevo Horizonte. Las posiciones se encuentran así: Nuevo Horizonte 6; Santa Fe FC, San Cristóbal, Defensores de Alto Verde, Atenas 4; Pucará 3; Banco Provincial, Belgrano 1; Los Canarios y El Cadi 0.

En la Zona Repechaje se disputarán estos encuentros: Atlético Arroyo Leyes con Floresta, Defensores de Peñaloza con Deportivo Agua, El Pozo con Los Juveniles, Loyola con Los Piratitas, Vecinal Gálvez con Don Salvador. Las posiciones están así: Loyola 6; Arroyo Leyes y Vecinal Gálvez 4; Don Salvador y El Pozo 3; Floresta, Deportivo Agua, Defensores de Peñaloza y Los Piratitas 1; Los Juveniles 0.