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Colapinto terminó 9° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto cerró la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia en la novena posición con el neumático medio. Leclerc y Hamilton le dieron el 1-2 a los tifosi en Monza

4 de septiembre 2026 · 08:55hs
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Franco Colapinto finalizó 9° en la primera práctica libre.

Franco Colapinto finalizó 9° en la primera práctica libre.

Franco Colapinto terminó noveno en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, disputada este viernes en el circuito de Monza. El piloto argentino de Alpine rodó con el neumático medio y quedó a un segundo de la punta, que fue para Charles Leclerc con Ferrari. La segunda sesión de entrenamiento comenzará a las 11 de Argentina.

Franco Colapinto y un auspicioso arranque en Monza

En cuanto al ritmo de carrera con tanques llenos, Colapinto registró un tiempo de 1m26s9, aunque Bortoleto logró desplazarlo sobre el final de la sesión y el argentino terminó cayendo a la novena posición. Paul Aron, que utilizó el auto de Pierre Gasly y montó la goma roja, subió al décimo lugar en el tramo final.

Leclerc fue el más rápido de la primera práctica libre y le dio una alegría a los tifosi en su casa, con Hamilton completando el 1-2 de la sesión. Russell quedó tercero con el Mercedes. El monegasco y el inglés rodaron con el neumático medio para marcar sus mejores tiempos.

Cómo es el circuito de Monza del GP de Italia de la F1

El circuito de Monza fue inaugurado en 1922 y es uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1. Está ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, y forma parte del calendario desde la primera temporada de la categoría en 1950, con algunas excepciones. Por sus largas rectas y sus pocas curvas, es conocido como el "Templo de la Velocidad".

Monza se caracteriza por ser uno de los circuitos más rápidos del campeonato. Los pilotos pasan gran parte de la vuelta con el acelerador a fondo y alcanzan velocidades muy altas en las rectas. Además, las frenadas fuertes después de largos tramos permiten generar oportunidades de sobrepaso, mientras que las variantes y las curvas de Lesmo exigen precisión para no perder tiempo.

Características principales:

Longitud: 5,793 km.

Vueltas: 53 (distancia total de 306,720 km).

Curvas: 11 curvas.

Récord de vuelta: 1:20:901- Lando Norris (2025).

Colapinto práctica Italia
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