Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos y Midachi estarán este sábado, y Orlando Vera Cruz se presentará en el Teatro Municipal. La agenda incluye propuestas gratuitas, ferias, muestras y actividades al aire libre

Septiembre comienza con una variada agenda de espectáculos y actividades para disfrutar en Santa Fe. Este fin de semana, la ciudad será escenario de grandes propuestas musicales y humorísticas , con la presentación de Divididos, Midachi: La Despedida y el regreso de Orlando Vera Cruz al Teatro Municipal “1.º de Mayo” .

La llegada de artistas de gran convocatoria vuelve a posicionar a Santa Fe como una plaza elegida para espectáculos de alcance nacional, al tiempo que la Municipalidad propone distintas alternativas gratuitas para disfrutar en familia, recorrer ferias, visitar muestras y aprovechar los espacios públicos durante el fin de semana.

La programación completa puede consultarse en Agenda Santa Fe

Divididos en la Estación Belgrano

Este sábado 5 de septiembre, desde las 21, la Estación Belgrano será escenario de la presentación de Divididos.

La banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella llegará a Santa Fe para recorrer su extensa trayectoria musical, con un repertorio que combina la potencia de sus clásicos con momentos de virtuosismo y su particular interpretación de distintos géneros de la música popular argentina.

El recital se suma a la agenda de grandes espectáculos que tienen a Santa Fe como escenario y que convocan a público de la ciudad y de la región.

Midachi: La Despedida

También el sábado 5, desde las 21, el estadio cubierto del Club Atlético Unión, ubicado en Avenida López y Planes 3513, recibirá a Midachi en el marco de su gira de despedida.

El trío santafesino integrado por Chino Volpato, Miguel Del Sel y Dady Brieva volverá a encontrarse con su público en una presentación que combina humor, música y recuerdos de una trayectoria que marcó a varias generaciones de argentinos.

La función tendrá además un componente especial por tratarse de un regreso a la ciudad donde nació uno de los grupos humorísticos más reconocidos del país.

Orlando Vera Cruz vuelve al Teatro Municipal

El sábado 5 de septiembre a las 21, el reconocido cantautor santafesino Orlando Vera Cruz se reencontrará con el público local en el Teatro Municipal “1.º de Mayo”, con su espectáculo “Reencuentro”.

La presentación marcará su regreso a los escenarios y tendrá lugar en el marco de la restauración del histórico teatro municipal, que este año celebra su 120.º aniversario.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 4

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Una infancia todos los derechos, de 11 a 16, CAF 24, Las Flores II, Estrada y Calle Pública.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Sábado 5

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria Del Sol y la Luna, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos Asociación Argentina de Scouts, de 10 a 13, Salvador del Carril 2300.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16 a 20, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 15 a 19, 4 de Enero y Junín.

Domingo 6

Feria Del Sol y la Luna, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Feria del Puerto, de 12 a 18, Lavanderas del Puerto Dique I.

Feria de Artesanos Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 15 a 19, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Parque Federal de 15 a 19.30, Regis Martínez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Plaza Fournier, de 15 a 19, Gobernador Freyre y Castelli.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable"

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Parte y Arte”

El viernes 28 de 17.30 a 19, se realizará la activación “La escena en primera persona. Conversatorio con artistas de la muestra Parte y Arte. Prácticas artísticas en Santa Fe durante los años 70 y 80” en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068). La actividad es libre y gratuita.

“La reorganización de aquello que ha sido retenido”

La muestra continúa en exposición, y puede visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.

Fotogalería Municipal

“Hábitat”

La exhibición reúne imágenes de las fotógrafas Elvira Ferrazini, Jesica Felice, Ma. Cecilia Roggero, Sonia Bossio, Vero Orta y Virginia Mazza y puede visitarse hasta el viernes 13 de noviembre de lunes a viernes de 8 a 20.

Centro Experimental del Color

La muestra “El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen” continúa vigente hasta el domingo 30 de este mes de miércoles a viernes de 9 a 13 y miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

Entre cálices, libros y saberes.

La obra y el legado de la Compañía de Jesús en el patrimonio del Museo San Martín 1540. Los horarios de apertura son los siguientes: miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y 15.30 a 19.

Visitas Guiadas:

Miércoles a sábados a las 9.30, 11, 15 y 16.30.