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Se pone en marcha la octava fecha del Torneo Clausura: el cronograma y horarios de los partidos

La actividad comenzará este viernes, en una jornada que contará con tres encuentros y finalizará el lunes con el partido entre Unión e Instituto

4 de septiembre 2026 · 09:25hs
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Con el partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento

Con el partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, se abre la octava fecha del Torneo Clausura.

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con tres partidos.

Arranca la octava fecha del Clausura

El primero de estos encuentros, que está programado para las 16:45, será aquel en el que Estudiantes de Río Cuarto reciba a Sarmiento de Junín en el Estadio Ciudad de Río Cuarto.

El equipo cordobés llega a este enfrentamiento en una situación límite, ya que tiene solo seis puntos y marcha penúltimo en la tabla anual y último en los promedios, por lo que ya no tiene margen de error si quiere mantener la categoría.

Sarmiento de Junín, por su parte, viene de sufrir una goleada 4-1 ante Unión de Santa Fe, aunque de todas maneras tuvo un buen arranque de torneo y se ubica tercero en la Zona B con 12 unidades. Más tarde, a las 19, será el turno del vigente campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, que recibirá a Huracán.

Si bien el "Pirata" está quinto en la Zona B con 11 unidades, un paso en falso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación. A su vez, el "Globo" tiene nueve puntos y busca un triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores.

El otro partido del día también se llevará a cabo a las 19 y tendrá como protagonistas a Platense y a Deportivo Riestra, dos equipos que están muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

El cronograma y horarios de la octava fecha del Torneo Clausura

Viernes 4/9:

Estudiantes (RC) - Sarmiento a las 16:45

Belgrano - Huracán a las 19

Platense - Deportivo Riestra a las 19

Sábado 5/9:

Aldosivi - Banfield a las 13:30

Gimnasia (LP) - Tigre a las 14:30

Gimnasia (M) - Boca a las 16:30

San Lorenzo - Talleres a las 19

Vélez - Estudiantes (LP) a las 21:15

Domingo 6/9:

Rosario Central - Newell’s a las 14:45

Central Córdoba (SdE) - Independiente a las 17

Lanús - Defensa y Justicia a las 17

River - Independiente Rivadavia a las 19:15

Racing - Atlético Tucumán a las 21:30

Lunes 7/9:

Barracas Central - Argentinos Juniors a las 19

Unión - Instituto a las 21:15

fecha Torneo Clausura partidos
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