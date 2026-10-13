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FIFA negó un segundo cobro secreto de Infantino y defendió su transparencia

La FIFA rechazó las versiones que señalaban el cobro de un segundo salario no divulgado por parte de su presidente Gianni Infantino en relación con el Mundial

13 de octubre 2026 · 19:29hs
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FIFA negó un segundo cobro secreto de Infantino y defendió su transparencia

La FIFA rechazó las versiones que señalaban el cobro de un segundo salario no divulgado por parte de su presidente Gianni Infantino en relación con el Mundial. Un portavoz oficial aclaró en un comunicado que la entidad cumple con todos los requisitos de presentación de informes sobre compensaciones dirigenciales.

La FIFA, con pie de plomo y transparencia

El Subcomité de Compensaciones independiente determina anualmente la retribución económica y los beneficios contractuales del máximo dirigente de la institución futbolística mundial. Las autoridades rectoras desmintieron enérgicamente cualquier violación a los estatutos de la organización o la omisión deliberada de información en sus reportes financieros habituales.

Las cuentas institucionales de la FIFA reciben auditorías externas e independientes para garantizar la plena alineación con las regulaciones fiscales vigentes en Suiza Estados Unidos y otros países.

El organismo rector prefirió enfocar su agenda pública en la próxima reunión del Consejo de la FIFA para continuar impulsando el crecimiento global del deporte tras el éxito del pasado Mundial.

El informe difundido por el medio estadounidense The Times cuestionaba duramente "los mecanismos de control interno" y "transparencia financiera" aplicados por la dirigencia del ente mundial.

El actual presidente del club París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, descartó públicamente su postulación a la presidencia del ente regulador para competir contra la reelección de Infantino.

El dirigente catarí afirmó enfáticamente durante una rueda de prensa en Copenhague que "no posee ningún interés político ni ambición personal para asumir el liderazgo del fútbol internacional".

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol continúa buscando activamente un candidato de consenso para enfrentar el liderazgo actual de la casa matriz durante los próximos comicios presidenciales.

El presidente del club parisino mantendrá sus cargos actuales en la dirigencia europea para enfocarse exclusivamente en la gestión deportiva de su institución sin ingresar a la carrera electoral de la FIFA.

FIFA Gianni Infantino Mundial
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