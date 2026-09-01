Franco Colapinto tendrá las actualizaciones de Alpine en el GP de Monza

Franco Colapinto tendrá por primera vez en su Alpine el paquete de actualizaciones que utilizó Pierre Gasly en Zandvoort.

Franco Colapinto afrontará un fin de semana especial en el Gran Premio de Italia, ya que por primera vez podrá utilizar en su Alpine el nuevo paquete de actualizaciones que el equipo había estrenado con Pierre Gasly en la carrera anterior, disputada en los Países Bajos.

La escudería confirmó que el argentino contará en Monza con la misma especificación que utilizó su compañero en Zandvoort, donde Gasly consiguió finalizar en el décimo puesto y sumó un punto para el campeonato.

Colapinto no había podido disponer de estas mejoras en la fecha anterior porque Alpine contaba inicialmente con una sola especificación actualizada. Ahora, después de haber conocido su funcionamiento a través del simulador, tendrá la oportunidad de probarlas en pista desde el viernes.

"El avance parece prometedor"

El piloto argentino se mostró entusiasmado con la posibilidad de contar finalmente con las novedades técnicas y espera adaptarse rápidamente a su funcionamiento.

“Este fin de semana será el primero con nuestro nuevo paquete de actualizaciones, que Pierre utilizó en la última carrera, y estoy deseando probarlo desde el viernes y competir con él durante el fin de semana”, expresó Colapinto en el comunicado difundido por Alpine.

El argentino también valoró las primeras sensaciones que dejó el paquete en el auto de Gasly y se mostró optimista de cara a lo que viene: “El avance parece prometedor”, aseguró.

El objetivo será aprovechar al máximo las nuevas herramientas que tendrá a disposición para intentar mejorar el rendimiento del A526 y acercarse nuevamente a la zona de puntos.

Alpine espera pelear con sus dos autos

Steve Nielsen, director ejecutivo de Alpine, destacó el comportamiento de las modificaciones introducidas en el auto de Gasly y explicó por qué ahora decidieron incorporarlas al vehículo de Colapinto.

“La actualización que llevamos en el auto de Pierre fue buena y funcionó como esperábamos, y estamos contentos de incorporarla al auto de Franco este fin de semana en Monza”, señaló.

El dirigente también dejó en claro cuál es la expectativa de Alpine: “Esto debería darnos la posibilidad de tener a los dos autos adelante y peleando por puntos”, aunque reconoció que todavía deberán trabajar para conseguir extraer todo el potencial del paquete.

De esta manera, Monza será la primera carrera en la que Colapinto y Gasly competirán con la misma evolución de sus Alpine, una situación que permitirá comparar de manera más directa el rendimiento de ambos pilotos.

Un circuito especial para Colapinto

El Gran Premio de Italia tendrá además un significado particular para el argentino. Monza fue el escenario de su debut en la Fórmula 1 en 2024, cuando se convirtió en piloto titular de Williams.

Por eso, Colapinto volverá a un circuito que ocupa un lugar especial en su carrera y donde además suele generarse un clima particular por la enorme pasión de los aficionados italianos.

“Siempre es un placer correr frente a los hinchas italianos”, manifestó el piloto.

El trazado de Monza presenta características muy diferentes respecto de Zandvoort: largas rectas, velocidades elevadas y fuertes zonas de frenada, por lo que Alpine tendrá una nueva oportunidad para comprobar cómo responde el paquete de actualizaciones en un circuito de estas características.

Gasly comenzará el fin de semana desde afuera

La actividad en Italia comenzará este viernes con los entrenamientos libres, aunque Alpine tendrá una particularidad en la primera sesión.

Pierre Gasly no participará del primer entrenamiento y será reemplazado por el piloto reserva Paul Aron, mientras que Colapinto sí estará al mando de su Alpine para comenzar a familiarizarse con las nuevas modificaciones.

Será entonces un fin de semana importante para el argentino, que además llega después de haber extendido su vínculo con Alpine y con la posibilidad de demostrar en pista cuánto puede aportar el nuevo paquete técnico de la escudería.