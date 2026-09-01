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UTEDYC declaró el alerta en Unión y advirtió posibles medidas ante el atraso en los salarios

UTEDYC activó el estado de alerta en Unión por incumplimientos salariales y laborales, y advirtió que podría haber medidas antes del partido ante Instituto.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 14:11hs
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UTEDYC declaró el alerta en Unión y advirtió posibles medidas ante el atraso en los salarios

Unión atraviesa horas de tensión fuera de la cancha. UTEDYC Seccional Santa Fe resolvió activar el estado de alerta y movilización entre los trabajadores mensualizados y de la Rama por Reunión, luego de advertir una serie de incumplimientos laborales y económicos. El sindicato reclamó respuestas a la dirigencia y puso especial atención en los haberes correspondientes a agosto de 2026.

LEER MÁS: Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El reclamo del sindicato y la advertencia a Unión

La organización que nuclea a los empleados de entidades deportivas y civiles expresó su preocupación por una situación que, según señaló, dejó de ser circunstancial. Desde UTEDYC sostienen que las dificultades con el cumplimiento de las obligaciones laborales se repitieron en diferentes momentos y requirieron intervenciones sindicales.

Señalaron que el pago de los salarios representa un derecho fundamental para los empleados y remarcaron que su cumplimiento dentro de los plazos correspondientes "no puede quedar sujeto a la voluntad de la Comisión Directiva".

Asimismo, el gremio sostuvo que entre los trabajadores y trabajadoras de Unión crece el malestar debido a distintos incumplimientos que, según indicaron, se han acumulado y reiterado con el paso del tiempo, generando un "constante y creciente malestar".

En el comunicado, la organización sindical fue contundente al referirse a las responsabilidades ante una posible profundización del conflicto: "Cualquier alteración de la paz social, así como cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la adopción de medidas gremiales, será de exclusiva responsabilidad de la Comisión Directiva del Club Atlético Unión".

Por último, UTEDYC remarcó que mantiene su voluntad de diálogo y reclamó que la dirigencia regularice los salarios para evitar que el conflicto avance y derive en nuevas acciones gremiales.

Posibles medidas antes del partido frente a Instituto

El gremio alertó que, en caso de que el conflicto continúe sin una solución, el encuentro que Unión disputará frente a Instituto podría verse condicionado. El partido está previsto para el lunes 7 de septiembre en el estadio 15 de Abril, correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura.

Desde el sindicato remarcaron que los empleados tienen la posibilidad de implementar acciones gremiales para reclamar por sus derechos y no descartaron que esas medidas puedan repercutir en la organización del compromiso.

Así, una disputa originada por cuestiones salariales y laborales podría exceder el ámbito institucional y terminar afectando directamente el desarrollo de la actividad futbolística de Unión.

El punto que genera mayor preocupación en estas horas es el vencimiento del período establecido legalmente para abonar los salarios de agosto. Frente a la cercanía de esa fecha, el gremio decidió elevar el nivel de protesta y establecer el estado de alerta y movilización.

Unión Utedyc
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