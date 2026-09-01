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Monopatines eléctricos en Santa Fe: cuáles son las normas que deben cumplir y qué está prohibido en la ciudad

El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, recordó las principales reglas que establece la ordenanza municipal para este tipo de vehículos. El uso del casco es obligatorio, los conductores deben ser mayores de 16 años y la velocidad máxima permitida es de 25 km/h.

1 de septiembre 2026 · 17:14hs
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Monopatines eléctricos en Santa Fe: cuáles son las normas que deben cumplir y qué está prohibido en la ciudad

Monopatines eléctricos en Santa Fe: cuáles son las normas que deben cumplir y qué está prohibido en la ciudad

Los monopatines eléctricos son cada vez más habituales en las calles de la ciudad, pero su circulación está alcanzada por una normativa específica que establece una serie de requisitos y restricciones.

El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, recordó cuáles son las principales reglas que deben cumplir quienes utilizan este tipo de vehículos y remarcó la importancia de respetarlas para evitar situaciones de riesgo en la convivencia urbana.

Según explicó, existe una ordenanza municipal, la 12.755, que regula a los monopatines eléctricos y establece determinadas condiciones para su utilización.

Una de las principales disposiciones es el uso obligatorio del casco. Además, quienes conduzcan estos vehículos deben ser mayores de 16 años.

La normativa también establece que los monopatines no pueden circular por sendas peatonales ni por los espacios destinados al tránsito de peatones.

"Está prohibido que utilicen sendas peatonales y lugares donde están realizados justamente para que los utilice el ciudadano, el vecino caminando", señaló Mastropaolo.

Una figura "híbrida"

El funcionario también se refirió a las particularidades de este tipo de vehículos y a la dificultad para encuadrarlos dentro de las categorías tradicionales.

"Es difícil definir la figura porque es una figura que no lleva un dominio, que no lleva una patente, no lo requiere", explicó.

En ese sentido, Mastropaolo describió a los monopatines como una figura híbrida, ya que no se trata de una motocicleta ni de una bicicleta, aunque cuentan con características propias vinculadas a su potencia y velocidad.

"Es un elemento relativamente moderno, híbrido, que no termina de configurarse como una moto. No es una bicicleta", sostuvo.

La normativa contempla además una velocidad máxima de 25 km/h, un límite que, según el secretario de Gobierno, también debe ser tenido en cuenta por los conductores debido al riesgo que puede generar una circulación imprudente.

"Hay diferentes modelos, algunos desarrollan velocidades importantes. Esto está permitido hasta los 25 km/h", indicó.

El casco, una de las principales advertencias

Mastropaolo puso especial énfasis en la utilización del casco y señaló que suele ser una de las advertencias que realizan los inspectores cuando detectan este tipo de situaciones.

"Por eso muchas veces la advertencia del inspector cuando hay una interacción es la utilización del casco, es marcar un poco las reglas de conducta en esta convivencia urbana", explicó.

El funcionario advirtió que una caída puede provocar lesiones importantes debido a que el monopatín no cuenta con otras estructuras de protección para quien lo conduce.

"Una caída con una persona que no utiliza casco puede llegar a ser de un daño considerable, importante", afirmó.

Solo puede viajar una persona

Otro de los puntos mencionados por Mastropaolo es que el monopatín eléctrico está permitido únicamente para el transporte de una persona.

El secretario de Gobierno señaló que se han observado situaciones en las que circulan dos personas sobre un mismo vehículo y también casos en los que quienes los conducen son menores de edad.

"Es un elemento que es únicamente permitido para el transporte de una persona", remarcó.

Desde el municipio plantean que el cumplimiento de estas reglas apunta a ordenar la circulación de estos vehículos y evitar conflictos en la convivencia urbana, en un contexto en el que los monopatines forman parte cada vez más del tránsito cotidiano.

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