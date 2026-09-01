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Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo tras apenas ocho partidos

La derrota frente a Instituto terminó de definir la salida del entrenador, que apenas llevaba dos meses en el cargo. En su ciclo obtuvo dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 14:13hs
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Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo tras apenas ocho partidos

San Lorenzo atraviesa un nuevo cimbronazo. La dirigencia decidió ponerle punto final al ciclo de Néstor "Pipo" Gorosito, quien dejó de ser el entrenador del Ciclón luego de solamente ocho partidos al frente del equipo.

La caída ante Instituto de Córdoba, por la séptima fecha del Torneo Clausura, fue el último capítulo de una etapa que nunca consiguió afirmarse. El equipo volvió a mostrar dificultades y la conducción tomó la determinación de interrumpir el vínculo.

Gorosito había asumido hacía apenas dos meses, cuando llegó para reemplazar a Gustavo Álvarez. Sin embargo, los resultados no acompañaron y el margen de paciencia se terminó rápidamente.

Un paso fugaz por el banco de San Lorenzo

El ciclo del Pipo dejó un registro de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Además, San Lorenzo quedó eliminado de manera temprana de la Copa Argentina durante su conducción.

En el Clausura, el panorama tampoco mejoró. El Ciclón solamente consiguió siete unidades de las 21 que puso en juego y quedó en los últimos puestos de su zona.

La falta de regularidad y la imposibilidad de encontrar una respuesta futbolística terminaron inclinando la balanza en contra del entrenador.

La derrota ante Instituto marcó el final de Néstor Gorosito

El conjunto cordobés, que tiene al delantero chileno Nicolás Guerra en su plantel, se impuso ante San Lorenzo y aprovechó el resultado para mantenerse en la pelea por el liderazgo de su grupo.

Para el equipo de Boedo, en cambio, significó el cierre del ciclo de Gorosito. La dirigencia entendió que era necesario tomar una decisión antes de que la situación se agravara.

Ahora San Lorenzo deberá definir quién será el encargado de tomar las riendas del equipo en un momento de mucha incertidumbre.

Deberán afrontar el costo de la salida

La desvinculación no será gratuita para la institución. De acuerdo con lo establecido en su contrato, San Lorenzo deberá abonarle a Gorosito los tres salarios que le quedaban por cobrar.

De esta manera, el entrenador se marcha con apenas ocho partidos dirigidos y un balance negativo, mientras el Ciclón vuelve a quedar obligado a buscar un nuevo proyecto futbolístico para intentar cambiar el rumbo.

Gorosito San Lorenzo Instituto
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