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La Serna arrasó en Bulgaria y avanzó a los octavos de final del Challenger de Plovdiv

El catamarqueño Juan Manuel La Serna tuvo un debut contundente en el Challenger de Plovdiv 3: superó al local Alexander Vasilev por 6-1 y 6-2 y se metió entre los 16 mejores del torneo sobre polvo de ladrillo. También avanzó Valerio Aboian.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 16:42hs
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La Serna arrasó en Bulgaria y avanzó a los octavos de final del Challenger de Plovdiv

Juan Manuel La Serna comenzó con el pie derecho su participación en el Challenger de Plovdiv 3, en Bulgaria. El tenista nacido en San Fernando del Valle de Catamarca no dejó dudas frente al local Alexander Vasilev y lo derrotó por 6-1 y 6-2, en apenas una hora y nueve minutos de partido.

El argentino, ubicado actualmente en el puesto 289 del ranking ATP y tercer preclasificado del certamen, dominó el encuentro prácticamente de principio a fin y consiguió una victoria que le permitió acceder a los octavos de final.

La Serna ya tiene rival

En la próxima instancia, el catamarqueño tendrá como adversario al ucraniano Nikita Mashtakov, número 576 del mundo, quien avanzó luego de vencer al serbio Stefan Popovic por 7-5 y 7-6 (7-3).

La Serna buscará ahora continuar su camino en un torneo que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo y que entrega 56.700 euros en premios.

Aboian también avanzó

La jornada también entregó una buena noticia para el tenis argentino de la mano de Valerio Aboian. El porteño, 431° del ranking mundial, superó al alemán Marko Topo, 341°, por 6-1, 3-0 y abandono, debido a una lesión del jugador germano.

El encuentro tuvo una duración de apenas 44 minutos, por lo que Aboian consiguió avanzar sin un desgaste significativo.

Su próximo compromiso será ante el austríaco Sebastian Sorger, 364° del escalafón, quien derrotó al checo Petr Brunclik por 7-6 (7-3) y 6-1.

Ficovich y Estévez quedaron afuera

No todos fueron festejos para la delegación argentina. Juan Pablo Ficovich, oriundo de Berazategui y 379° del ranking ATP, cayó ante el español Pol Martín Tiffón, 210° y máximo favorito al título, por 6-4 y 6-4. El partido se extendió durante una hora y 39 minutos.

Por su parte, Juan Estévez, nacido en 25 de Mayo y ubicado en el puesto 357°, protagonizó un encuentro cambiante ante el italiano Federico Iannaccone (643°), pero terminó perdiendo por 4-6, 6-3 y 6-1, después de dos horas y 32 minutos.

De esta manera, La Serna y Aboian son los dos argentinos que continúan en carrera en el Challenger búlgaro, que se desarrolla sobre polvo de ladrillo en la ciudad de Plovdiv.

Serna Bulgaria Challenger
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