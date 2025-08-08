¿Cómo le fue a River en las últimas 10 series de octavos de final de la Libertadores?

River visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia que superó en gran medida en los últimos 10 años

Llegó a esta parte tras salir primero del Grupo B con 12 puntos.

Será la décima vez consecutiva que River dispute una serie de octavos de final, siendo en 2009 la última vez que no la alcanzó, cuando quedó afuera en el Grupo 3 con Nacional de Uruguay y Paraguay y Universidad San Martín de Porres de Perú.

Tras esa fatídica edición, el Millonario volvió a disputar la Copa Libertadores en 2015 y se consagró campeón ante Tigres de México. Pero en octavos de final eliminó a Boca en una recordada serie donde ganó 1-0 en la ida en el estadio Monumental y en la vuelta en la cancha del Xeneize el partido se suspendió tras la agresión a los jugadores de River con gas pimienta por parte de los hinchas boquenses.

El historial de River en las llaves de Libertadores

En 2016 el equipo de Gallardo quedó eliminado en octavos de final ante Independiente del Valle de Ecuador tras perder 3-0 en Quito y ganar 1-0 en Buenos Aires. Al año siguiente, River llegó a las semifinales con Lanús pero superó la instancia de octavos al ganarle 3-2 en el global a Guaraní de Paraguay.

River volvió a ser campeón de América en 2018 en la histórica final ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid pero, para llegar hasta dicho partido, tuvo que iniciar su camino en la fase final al vencer 3-0 a Racing Club en el global de octavos.

En 2019 el Millonario cayó en la final ante Flamengo de Brasil en Lima, pero en octavos de final eliminó al Cruzeiro de Brasil por 4-2 en los penales tras el 0-0 en el tiempo reglamentario. Al año siguiente, eliminó en octavos de final al Athletico Paranaense por un global de 2-1 y cayó en la semifinal ante Palmeiras de Brasil.

River superó por un global de 3-1 a Argentinos Juniors en los octavos de final de la edición de 2021 y cayó en cuartos ante el Atlético Mineiro de Brasil por un global de 4-0. Al año siguiente, el "Millonario" quedó eliminado por la mínima ante Vélez Sarsfield.

En 2023, el equipo de Martín Demichelis por ese entonces perdió otra vez en octavos de final pero ante el Internacional de Porto Alegre, por 9-8 en los penales tras el 3-3 en el global. En 2024, River llegó a semifinales donde perdió ante Atlético Mineiro pero, en octavos de final, superó a Talleres de Córdoba por un global de 3-1.