Uno Santa Fe | Ovación | River

¿Cómo le fue a River en las últimas 10 series de octavos de final de la Libertadores?

River visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia que superó en gran medida en los últimos 10 años

8 de agosto 2025 · 13:41hs
¿Cómo le fue a River en las últimas 10 series de octavos de final de la Libertadores?

River visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia que superó en gran medida en los últimos 10 años. Llegó a esta parte tras salir primero del Grupo B con 12 puntos.

Será la décima vez consecutiva que River dispute una serie de octavos de final, siendo en 2009 la última vez que no la alcanzó, cuando quedó afuera en el Grupo 3 con Nacional de Uruguay y Paraguay y Universidad San Martín de Porres de Perú.

Tras esa fatídica edición, el Millonario volvió a disputar la Copa Libertadores en 2015 y se consagró campeón ante Tigres de México. Pero en octavos de final eliminó a Boca en una recordada serie donde ganó 1-0 en la ida en el estadio Monumental y en la vuelta en la cancha del Xeneize el partido se suspendió tras la agresión a los jugadores de River con gas pimienta por parte de los hinchas boquenses.

El historial de River en las llaves de Libertadores

En 2016 el equipo de Gallardo quedó eliminado en octavos de final ante Independiente del Valle de Ecuador tras perder 3-0 en Quito y ganar 1-0 en Buenos Aires. Al año siguiente, River llegó a las semifinales con Lanús pero superó la instancia de octavos al ganarle 3-2 en el global a Guaraní de Paraguay.

River volvió a ser campeón de América en 2018 en la histórica final ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid pero, para llegar hasta dicho partido, tuvo que iniciar su camino en la fase final al vencer 3-0 a Racing Club en el global de octavos.

En 2019 el Millonario cayó en la final ante Flamengo de Brasil en Lima, pero en octavos de final eliminó al Cruzeiro de Brasil por 4-2 en los penales tras el 0-0 en el tiempo reglamentario. Al año siguiente, eliminó en octavos de final al Athletico Paranaense por un global de 2-1 y cayó en la semifinal ante Palmeiras de Brasil.

River superó por un global de 3-1 a Argentinos Juniors en los octavos de final de la edición de 2021 y cayó en cuartos ante el Atlético Mineiro de Brasil por un global de 4-0. Al año siguiente, el "Millonario" quedó eliminado por la mínima ante Vélez Sarsfield.

En 2023, el equipo de Martín Demichelis por ese entonces perdió otra vez en octavos de final pero ante el Internacional de Porto Alegre, por 9-8 en los penales tras el 3-3 en el global. En 2024, River llegó a semifinales donde perdió ante Atlético Mineiro pero, en octavos de final, superó a Talleres de Córdoba por un global de 3-1.

River Libertadores Libertad
Noticias relacionadas
el historico dt pablo vico se unio a river como asesor en escuelas de futbol

El histórico DT Pablo Vicó se unió a River como asesor en Escuelas de fútbol

el fixture de los octavos de final de la copa libertadores: cuando juegan los equipos argentinos

El fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan los equipos argentinos

cordoba pica en punta para recibir a union y river por la copa argentina

Córdoba pica en punta para recibir a Unión y River por la Copa Argentina

franco armani, ante una marca historica en river para los clasicos

Franco Armani, ante una marca histórica en River para los clásicos

Lo último

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Último Momento
El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Ovación
Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música