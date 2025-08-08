Uno Santa Fe | Ovación | Godoy Cruz

Se terminó la paciencia: Solari dejó de ser el DT de Godoy Cruz

Este viernes, después de la derrota de Godoy Cruz ante Gimnasia como local, Esteban Solari dejó de ser el conductor del conjunto mendocino

8 de agosto 2025 · 13:51hs
Se terminó la paciencia: Solari dejó de ser el DT de Godoy Cruz

Esteban Solari dejó de ser este viernes el entrenador de Godoy Cruz. El DT santafesino culminó su etapa como conductor del Expreso luego dirigir 22 partidos entre el Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina y Sudamericana.

El punto final fue la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, con un fútbol de bajo vuelo, que dejó expuesto el entrenador rosarino tras una seguidilla de malas presentaciones. Solari culminó su vínculo con el Expreso de común acuerdo con la dirigencia luego de un jueves caliente en el Gambarte en el que, además, se fue abucheado por el público del Tomba.

En el Clausura, de los cuatro partidos que dirigió, consiguió tres empates, y una derrota. En el Apertura solamente ganó dos encuentros, de local a Atlético Tucumán y de visitante a Barracas Central. En 22 partidos con Solari al mando, Godoy Cruz ganó 5 cotejos (dos ellos en el torneo Apertura y tres por la Copa Sudamericana), empató 12 y perdió 5 .

En el Clausura, el Tomba igualó de visitante ante Rosario Central (1-1), de local empató frente a Sarmiento y luego de visitante frente Talleres en Córdoba, ambos sin goles. Finalmente, este jueves, cayó por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cuándo fue el debut de Esteban Solari en Godoy Cruz

Esteban Solari debutó en el Tomba el 21 de febrero ante el campeón Platense, en el Malvinas Argentinas, por la 7ma fecha del torneo Apertura. El DT llegó en el lugar de Ernesto Pedernera y en su estreno el resultado fue 1 a 1.

En el torneo Apertura, dirigió 11 de los 16 partidos. En el certamen, el equipo no pudo clasificar a los octavos de final y terminó noveno, con 17 unidades.

Lo mejor del entrenador fue en la Copa Sudamericana donde logró el pasaje a los octavos de final. En esta competencia internacional ganó tres partidos (a Grau de Perú y los dos encuentros a Sportivo Luqueño de Paraguay).

Los números de Solari como entrenador de Godoy Cruz

vs. Platense 7° fecha Apertura- (L/1-1)

vs. Excursionistas -32avos de final Copa Argentina- 0-1

vs. Barracas Central 8° Apertura- (V/2-1)

vs. Instituto 9° fecha Apertura- (V/1-1)

vs. San Lorenzo 10° fecha Apertura- (L/0-0)

vs Talleres, se completaron los cuarenta cinco minutos de la 3ra fecha (L/0-0)

vs. Independiente de Avellaneda 11° fecha- Apertura (V/0-4)

Vs Atlético Grau de Perú -1ª fecha Copa Sudamericana- (V/2-0)

vs. Independiente Rivadavia 12° Apertura- (L/1-1)

Vs. Sportivo Luqueño de Paraguay -2ª fecha 2-0- Copa Sudamericana- (L/2-0)

vs. Lanús 13° fecha Apertura- (L/0-0)

vs. San Martín (SJ) 14° fecha-Apertura (V/0-1

Vs. Gremio de Porto Alegre -3ª fecha Copa Sudamericana- (L/2-2)

vs. A. Tucumán 15° fecha- Apertura- (L) 1-0

vs. Dep Riestra 16° fecha (V) 0-3

Vs Sportivo Luqueño 4ª fecha Copa Sudamericana- (V/1-0

Vs Gremio -5ª fecha Copa Sudamericana- (V/1-1)

Vs Grau -6ª fecha Copa Sudamericana- (L/2-2)

Vs Rosario Central -1ª Clausura- (V /1-1)

Vs Sarmiento -2ª fecha Clausura- (L/0-0)

vs. Talleres (C) -3ª fecha Clausura (V/0-0)

vs. Gimnasia y Esgrima (LP) -4ª fecha- Clausura (L/1-2)

