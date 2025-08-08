Juan Fernández se enfoca en la AmeriCup: "Tenemos que estar a la altura"

El alapivote santafesino, Juan Fernández, exjugador de Unión y actualmente en Girona, analizó la preparación de la Selección Argentina rumbo a la AmeriCup

A sus 22 años, Juan Fernández se prepara para encarar uno de los desafíos más importantes de su joven carrera. Nacido en Santa Fe y actual jugador del Básquet Girona de la Liga ACB, el ala-pivot integra la preselección argentina que entrena en España con vistas a la AmeriCup 2025.

En una nueva experiencia con la mayor, Fernández se ilusiona con la posibilidad de disputar por primera vez un torneo oficial con la camiseta nacional. “No me tocó jugar la AmeriCup pasada y es como una espinita que tengo pendiente. Estoy con muchas ganas, con mucho entusiasmo de poder demostrar lo que somos capaces”, expresó desde Madrid, donde el equipo dirigido por Pablo Prigioni completó sus primeros partidos amistosos.

“Fue buena, podría haber sido mejor, pero conseguimos el objetivo de mantener la categoría con el equipo. Compartí el año con un par de argentinos, que hicieron todo más ameno”, relató analizando su última temporada con el Girona.

Juan Fernández 2

De cara al torneo continental, Fernández valora el proceso que se vive en esta etapa de preparación: “Siempre está lindo reunirse con el grupo, con los chicos, agarrando ritmo. Venía de un parón y al principio cuesta un poco, pero cada día estoy mejor. Siempre disfruto mucho venir acá y trabajar para seguir mejorando”.

Consciente del recambio que atraviesa la Selección, destaca la responsabilidad del grupo joven: “Es un lindo reto. Tenemos que estar a la altura, sobre todo ahora que no vienen todos los mayores ni los jugadores de Euroliga. Sabemos que podemos ganar a cualquiera si hacemos lo que tenemos que hacer”.

LEER MÁS: Divisiones inferiores: toda la programación del fin de semana

Los desafíos personales para el exUnión

En lo personal, se propone aportar al equipo en varios frentes: “Quiero dar energía, liderazgo, estar animando todo el rato. Es algo que tengo que trabajar. Mis compañeros saben que estoy ahí, aunque me cueste más chocar la mano y esas cosas. Pero es el objetivo que me puse, ayudar en todo lo que pueda”.

Y no oculta sus ambiciones para lo que viene: “Espero ganar el torneo, la verdad. No voy a ningún torneo con otra mentalidad. Y después, en la ACB, me gustaría dar un paso adelante. Tengo que mejorar el tiro, el porcentaje, que fue un lastre el año pasado, pero quiero ser un jugador más importante tanto en la liga como para mi equipo”.