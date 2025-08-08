Las chicas de Unión van por más ante Aldosivi en Mar del Plata

Unión se prepara para visitar a Aldosivi de Mar del Plata, por la Fecha 13 del Torneo de Primera B. El cotejo se jugará el domingo en el predio del Tiburón

Las chicas de Unión tendrán un largo viaje este fin de semana, cuando se presenten en Mar del Plata, para jugar ante Aldosivi.

El partido se jugará en el Predio del Tiburón el domingo 10 de agosto, a partir de las 17, cotejo válido por la Fecha 13 de la zona A en el certamen de Primera B.

En una campaña realmente impecable, el elenco de Paulo Poccia está muy cerca de asegurarse la final por el primer ascenso a la elite del fútbol nacional.

Así están las posiciones