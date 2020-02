Jaguares perdió en el inicio de la gira

Jaguares afrontó un compromiso de alto riesgo en Ciudad del Cabo ante un duro equipo sudafricano. En Newlands, Stormers fue sólido y derrotó ajustadamente a los argentinos 17 a 7.

En el primer tiempo prevaleció el trabajo de las defensas, por eso no extrañó el 3 a 0 con el que se fue al descanso el elenco anfitrión. Jaguares fue fuerte en el tackle, pero no dispuso de situaciones de ataque.

La presión de los argentinos sobre los dueños de casa fue intensa, en el tackle uno contra uno no falló y Stormers no pudo capitalizar ninguna de las posibilidades que dispuso en campo visitante.

La clave en Stormers fue en haber sido contudente, ya que no tuvo una buena producción. En el scrum hubo muchos penales por parte de los argentinos, sobre todo en el duelo Kisthoff y Medrano, cuestión que cambió con el ingreso de Sclavi.

En la primera etapa Jaguares no dispuso de la pelota, y en las ocasiones que la dispuso la perdión con facilidad. No pudo plasmar varias fases y logró hacer retroceder en el campo a Stormers .

En el complemento, Jaguares pareció tomar inercia, pero un mal pase de Mallía le permitió a Janjties irse directo al try. Ese sin sabor favoreció a los dueños de casa, que llegó nuevamente a marcar un ensayo.

Las variantes introducidas por Quesada hicieron efecto, el elenco nacional se posicionó en campo rival, y después de tanto insistir llegó un try que fue muy buscado, pero que se le negó en varias situaciones.

Estuvo cerca de lograr otro try, en este caso a partir de Cancelliere, tras una buena acción colectiva, pero el TMO la invalidó, le negó esa posibilidad de seguir sumando. La franquicia argentina no bajó los brazos, intentó siempre ir para adelante, a pesar los errores no forzados y las falencias propias que le permitieron los anfitriones quedarse con la victoria.

Las posiciones de la zona África quedaron del siguiente modo: Stormers 17, Sharks 12, Jaguares 10, Lions 6 y Bulls 0. En la continuidad de la gira, en los dos sábados subsiguientes, Jaguares deberá medirse con Bulls y Sharks, en Pretoria y Durban, respectivamente.

Síntesis

Stormers 17- Jaguares 7

Stormers: Steven Kitshoff (capitán), Scarra Ntubeni y Frans Malherbe; Salmaan Moerat y JD Schickerling; Jaco Coetzee, Pieter-Steph du Toit y Juarno Augustus; Herschel Jantjies y Damian Willemse; Seabelo Senatla, Jamie Roberts, Ruhan Nel, Sergeal Petersen y Dillyn Leyds. Entrenador: John Dobsonel.

Ingresaron: Chad Solomon, Ali Vermaak, Wilco Louw, Chris van Zyl, Johan du Toit, Ernst van Rhyn, Godlen Masimla, Jean-Luc du Plessis.

Jaguares:Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Socino y Santiago Medrano; Matías Alemanno y Lucas Paulos; Francisco Gorrissen, Tomás Lezana y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli (capitán) y Domingo Miotti; Sebastián Cancelliere, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. Entrenador: Gonzálo Quesada.

Ingresaron: Julián Montoya, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Guido Petti, Marcos Kremer, Gonzalo Bertranou, Matías Moroni.

Primer tiempo: 12', Penal de Willemse (S).

Amonestado: 15', Malherbe (S).

Resultado Parcial: Stormers 3 – Jaguares 0.

Segundo Tiempo: 5 y 12', Goles de Willemse por Tries de Jantjies y Nel (S), y 26', Gol de Miotti por Try de Bruni (J).

Estadio: Newlands, Ciudad del Cabo.

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Asistentes: Egon Seconds (Sudáfrica), Griffin Colby (Sudáfrica).

TMO: Willie Vos (Sudáfrica).