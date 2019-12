La UAR definió el calendario de competencias

La Unión Argentina de Rugby dió a conocer toda la programación oficial para la temporada 2020. En primer término, el sábado 7 de marzo comenzará el Campeonato Argentino Juvenil. En este certamen, Santa Fe debutará frente a Córdoba en condición de local, en la segunda fecha, el 14 de marzo, lo hará de visitante en Mendoza ante el representativo de Cuyo.

La tercera fecha, el 29 de marzo, en el Concentrado, que podría hacerse en la ciudad de Santa Fe, aunque también podría ser Córdoba, la USR jugará frente a Los Naranjitas tucumanos.La cuarta fecha se jugará el 1° de abril, y la quinta jornada será el 4 de abril, bajo el formato de concentrado.

Las regiones y las uniones que las componen tienen la potestad de establecer el formato de disputa pero la UAR establece un período de 19 semanas (del 21 de marzo al 25 de julio) para completar esos torneos.

En el caso del interuniones litoraleño, el Top 10 dará comienzo el sábado 14 de marzo, mientras que la Primera División y la Segunda División lo harán el 21, es decir una semana después.

En cuanto al Torneo del Interior A, dará comienzo el 8 de agosto y se prolongará hasta el 10 de octubre. Esta competencia tendrá 16 plazas, igual que en 2019, aunque el certamen suma una fecha más ya que se jugará en dos zonas de 8 equipos cada una (7 fechas), los dos primeros de cada zona jugarán semifinales y los ganadores accederán a las final. Es decir que serán 9 semanas de competencia y una de descanso en el medio.

thumbnail_311219 f1 competencias uar oficiales.jpg UNO / José Busiemi

Los séptimos y octavos de cada zona deberán revalidar su plaza con los del Interior B.El inicio será el 8 de agosto, habrá un fin de semana de receso el 5 de septiembre y la final será el 10 de octubre.

El Torneo del Interior B tendrá 4 plazas más (de 16 pasa a 20) y una instancia previa denominada Nivelación. La Nivelación se jugará el 1 de agosto a un partido con estos 4 cruces: 1) Patagonia 2 vs. Oeste 4; 2) NEA 2 vs. Litoral 7; 3) Patagonia 1 vs, NEA 3 y 4) Uruguay 3 vs. Centro 6.

Los cuatro ganadores de estos cruces pasan a la fase de grupos que se juega en 4 zonas de 4 equipos cada una, todas las zonas se juegan ida y vuelta todos contra todos de 8 de agosto al 12 de setiembre.

Los 3 primeros de cada zona avanzarán a octavos de final junto a los dos últimos de cada zona del TDI A. Los playoffs se jugarían los días 19/9, 26/9, 10/10 y 17/10. Los 4 semifinalistas del TDI B obtendrán una plaza para sus regiones en el TDI A 2021.

En el Nacional de Clubes, el gran cambio respecto del 2019 ya que para bajar la cantidad de partidos el certamen pierde importancia nuevamente y volverá a tener solo 4 equipos: los finalistas del URBA Top 12 y del TDI A.Estos cuatro equipos se cruzarán en semifinales y final los días 24 y 31 de octubre.

El Nacional de Clubes Femenino se jugará el 3 y 4 de octubre en la modalidad seven. En cuanto al Seven, todo el mes de noviembre y diciembre quedará disponible para competencias de juego reducido ya que los torneos de clubes culminarán el 31 de octubre.

thumbnail_311219 f3 competencias uar oficiales.jpg UNO Santa Fe

Los torneos provinciales se jugarán entre el 11 de abril y el 26 de septiembre (25 fechas disponibles).Los torneos regionales M19 y M17 serán en octubre (del 3 al 31) en 5 fechas. Los torneos nacionales Veco Villegas (M19) y Juan Monterrubio (M17) con los campeones de cada región serán el 21 y 22 de noviembre.

El Seven Femenino de la República se jugará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, mientras que el sábado 28 de noviembre y el domingo 29, será la competencia para caballeros en la sección El Plumazo de Estudiantes de Paraná.