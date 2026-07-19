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Lamine Yamal vs. Nicolás Tagliafico: el duelo que podría ser clave en España-Argentina

El defensor argentino tendrá que intentar parar al arma principal del ataque español, el extremo sensación por sus gambetas indescifrables.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 09:33hs
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Lamine Yamal vs. Nicolás Tagliafico: el duelo que podría ser clave en España-Argentina

Este domingo se define el campeón de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección de Argentina y su par de España, donde habrá un juego táctico entre los cerebros de ambos equipos como lo son los técnicos Lionel Scaloni y Luis de la Fuente.

Las luces de los focos estarán puestas en dos jugadores puntuales que, según el resultado, podrán hacer historia: el capitán de la "Albiceleste", Lionel Messi, y la joven estrella de la "Furia Roja", Lamine Yamal.

Este último será uno de los más temidos y sinónimo de preocupación para los defensores argentinos, debido al desequilibrio a la hora de tomar la pelota y encarar hacia el arco rival. De esta manera, el principal encargado de evitar cualquier tipo de desborde por parte de Yamal es el lateral izquierdo titular en el conjunto nacional, Nicolás Tagliafico.

Como dice el famoso refrán del país sudamericano, al oriundo de Rafael Calzada en Buenos Aires, "Le tocó bailar con la más fea", si bien Yamal no hizo el Mundial esperado por todos los admiradores del deporte, de la Fuente ha repetido en varias ocasiones que sabe que "puede dar mucho más y eso es lo peligroso, él sabe que la final es su partido".

El frente a frente entre Yamal y Tagliafico en España-Argentina

El delantero estrella de origen marroquí tan solo ha marcado un gol ante Arabia Saudita en la goleada por 4-0 en la fase de grupos, luego, como más destacable fueron intervenciones, pero sin registrar números, en los partidos de Bélgica y Francia, donde se pudo ver a Lamine mucho más activo.

Por su parte, Nicolás tiene amplia experiencia en esta competencia; en el hombro lleva cargadas 3 ediciones concurridas contando la de este año, con su inicio en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ha sido parte fundamental en el camino de la selección argentina hacia la final, aunque, al principio, tuvo que ceder su lugar para que lo ocupara Facundo Medina. Rápidamente se recuperó del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda, que sufrió en el amistoso ante Honduras en la previa a la Copa del Mundo.

Además, Tagliafico tiene como característica la solidez y el oficio en la parte defensiva; a su vez agrega los duelos aéreos ganados, a pesar de su metro setenta. Este domingo sumará su segunda titularidad en una final del mundo, como en la consagración de Qatar 2022, ante Francia, donde supo anular por completo el carril izquierdo francés en gran parte del encuentro y esta vez tendrá la misma misión.

Lamine Yamal Tagliafico Argentina
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