Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Lionel Messi sumó un nuevo récord a su extraordinaria carrera al disputar la final del Mundial 2026 frente a España

Lionel Messi sumó un nuevo récord a su extraordinaria carrera al disputar la final del Mundial 2026 frente a España. El capitán de la Selección Argentina igualó la marca del brasileño Cafú como los únicos futbolistas con tres finales mundialistas jugadas, aunque estableció una diferencia que lo deja solo en la historia.

El rosarino fue titular en las finales de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Cafú, en cambio, estuvo presente en las definiciones de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, pero en la primera de ellas ingresó desde el banco a los 21 minutos del primer tiempo ante Italia. Por eso, Messi se transformó en el primer futbolista que inicia como titular tres finales de una Copa del Mundo.

Messi hizo historia en el Mundial

Las finales del capitán argentino no fueron consecutivas. La primera llegó en Brasil 2014, cuando la Albiceleste cayó 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario. Ocho años después, en Qatar 2022, lideró al equipo de Lionel Scaloni hacia la tercera estrella tras la victoria por penales sobre Francia. Ahora busca repetir la hazaña frente a España.

• LEER MÁS: Así quedó el listado de campeones del Mundial con la coronación de España

Otros nombres ilustres aparecen habitualmente en el listado de futbolistas con tres finales mundialistas, como Pelé, Ronaldo Nazario, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski. Sin embargo, ninguno de ellos disputó efectivamente las tres definiciones. Pelé se perdió la final de 1962 por lesión, Ronaldo no jugó en el Mundial de 1994 y Matthäus y Littbarski no sumaron minutos en la final de España 1982.

El récord se suma a una colección impresionante de estadísticas. Messi ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, el segundo máximo goleador del torneo con 21 tantos, el jugador con más participaciones directas en goles y el máximo asistidor histórico de la competencia con 12 pases gol.