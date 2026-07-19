Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Lionel Messi sumó un nuevo récord a su extraordinaria carrera al disputar la final del Mundial 2026 frente a España

19 de julio 2026 · 19:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Lionel Messi sumó un nuevo récord a su extraordinaria carrera al disputar la final del Mundial 2026 frente a España. El capitán de la Selección Argentina igualó la marca del brasileño Cafú como los únicos futbolistas con tres finales mundialistas jugadas, aunque estableció una diferencia que lo deja solo en la historia.

• LEER MÁS: Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

El rosarino fue titular en las finales de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Cafú, en cambio, estuvo presente en las definiciones de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, pero en la primera de ellas ingresó desde el banco a los 21 minutos del primer tiempo ante Italia. Por eso, Messi se transformó en el primer futbolista que inicia como titular tres finales de una Copa del Mundo.

Messi hizo historia en el Mundial

Las finales del capitán argentino no fueron consecutivas. La primera llegó en Brasil 2014, cuando la Albiceleste cayó 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario. Ocho años después, en Qatar 2022, lideró al equipo de Lionel Scaloni hacia la tercera estrella tras la victoria por penales sobre Francia. Ahora busca repetir la hazaña frente a España.

• LEER MÁS: Así quedó el listado de campeones del Mundial con la coronación de España

Otros nombres ilustres aparecen habitualmente en el listado de futbolistas con tres finales mundialistas, como Pelé, Ronaldo Nazario, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski. Sin embargo, ninguno de ellos disputó efectivamente las tres definiciones. Pelé se perdió la final de 1962 por lesión, Ronaldo no jugó en el Mundial de 1994 y Matthäus y Littbarski no sumaron minutos en la final de España 1982.

El récord se suma a una colección impresionante de estadísticas. Messi ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, el segundo máximo goleador del torneo con 21 tantos, el jugador con más participaciones directas en goles y el máximo asistidor histórico de la competencia con 12 pases gol.

Messi Mundial Argentina
Noticias relacionadas
mundial 2026: que necesita lionel messi para ganar la bota de oro

Mundial 2026: qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro

la seleccion argentina y lionel messi tienen una cita con la historia

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

Mbappé marcó dos goles y por ahora es el máximo goleador en los Mundiales.

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi habló en conferencia de prensa antes de la final contra España.

Lionel Messi habló antes de la final contra España : "Intentaremos hacer un buen partido"

Lo último

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Último Momento
El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Ovación
Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados