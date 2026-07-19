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Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Varios jugadores de la Selección Argentina rompieron en llanto tras la derrota ante España en la final del Mundial. Messi conmovió a todos

19 de julio 2026 · 20:41hs
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Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Varios jugadores de la Selección Argentina rompieron en llanto tras la derrota de este domingo por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos. Lionel Messi conmovió a todo el planeta.

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La imagen que recorrerá el mundo será aquella con las lágrimas del rosarino, Lionel Messi, quien se quedó a las puertas de conseguir su segunda estrella en lo que fue su última participación en una Copa del Mundo.

Tristeza en la Selección Argentina

El ex Barcelona y Paris Saint-Germain, actual jugador del Inter Miami, terminó el certamen con 8 goles y 4 asistencias, a sus 39 años, y quedó en segundo lugar en la tabla histórica de goleadores de esta competencia con 21, uno por detrás del francés Kylian Mbappé.

Por otro lado, Rodrigo De Paul también estuvo afectado luego de la caída e incluso se lo vio pidiendo disculpas hacia la tribuna por no haber podido conseguir el bicampeonato y llevar nuevamente la copa al país.

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