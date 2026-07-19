Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Varios jugadores de la Selección Argentina rompieron en llanto tras la derrota ante España en la final del Mundial. Messi conmovió a todos

Varios jugadores de la Selección Argentina rompieron en llanto tras la derrota de este domingo por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos. Lionel Messi conmovió a todo el planeta.

La imagen que recorrerá el mundo será aquella con las lágrimas del rosarino, Lionel Messi, quien se quedó a las puertas de conseguir su segunda estrella en lo que fue su última participación en una Copa del Mundo.

El mejor del mundo ¡Gracias por todo, capitán! pic.twitter.com/BIkCHjIso5 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Tristeza en la Selección Argentina

El ex Barcelona y Paris Saint-Germain, actual jugador del Inter Miami, terminó el certamen con 8 goles y 4 asistencias, a sus 39 años, y quedó en segundo lugar en la tabla histórica de goleadores de esta competencia con 21, uno por detrás del francés Kylian Mbappé.

CADA DÍA TE QUIERO MÁS pic.twitter.com/nGht6ahcLa — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Por otro lado, Rodrigo De Paul también estuvo afectado luego de la caída e incluso se lo vio pidiendo disculpas hacia la tribuna por no haber podido conseguir el bicampeonato y llevar nuevamente la copa al país.