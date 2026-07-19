Uno Santa Fe | Ovación | Mbappé

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a quedar con la Bota de Oro y, por si fuera poco, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

19 de julio 2026 · 20:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

El delantero francés Kylian Mbappé hizo historia este domingo en la Copa Mundial al convertirse en el primer jugador que termina como máximo anotador del torneo en múltiples ocasiones.

Mbappé consiguió su segunda Bota de Oro luego de que Lionel Messi no pudiera encontrar la roja en la derrota 1-0 de Argentina ante España en la final disputada hoy.

• LEER MÁS: Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Tras hacer recibido el premio con ocho goles hace cuatro años, terminó el torneo con 10 goles y cuatro asistencias, a pesar de que Francia terminó en cuarto lugar este año, mientras que Messi concluyó su campeonato con ocho goles y cuatro asistencias.

Mbappé superó a Messi en los Mundiales

Por si fuera poco, el francés pasó a ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 22 goles. El rosarino quedó con 21 y la marca récord de seis citas máximas.

A pesar de la derrota, Messi sigue siendo un fuerte contendiente por el Balón de Oro, entregado al mejor jugador. El futbolista de 39 años ha sido el único jugador que ha recibido el galardón en más de una ocasión desde su creación en 1978.

Mbappé Mundial Messi
Noticias relacionadas
Mbappé pidió el cambio en el partido que Francia le ganó a Marruecos.

Qué dijo Mbappé sobre la imagen que encendió las alarmas en Francia

asi esta la pelea por la bota de oro del mundial, con messi y mbappe arriba

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

el camino de espana hacia el titulo en el mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

rodri gano el balon de oro como mejor jugador del mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Lo último

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Último Momento
El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Ovación
Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados