Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a quedar con la Bota de Oro y, por si fuera poco, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El delantero francés Kylian Mbappé hizo historia este domingo en la Copa Mundial al convertirse en el primer jugador que termina como máximo anotador del torneo en múltiples ocasiones.

Mbappé consiguió su segunda Bota de Oro luego de que Lionel Messi no pudiera encontrar la roja en la derrota 1-0 de Argentina ante España en la final disputada hoy.

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Tras hacer recibido el premio con ocho goles hace cuatro años, terminó el torneo con 10 goles y cuatro asistencias, a pesar de que Francia terminó en cuarto lugar este año, mientras que Messi concluyó su campeonato con ocho goles y cuatro asistencias.

Mbappé superó a Messi en los Mundiales

Por si fuera poco, el francés pasó a ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 22 goles. El rosarino quedó con 21 y la marca récord de seis citas máximas.

A pesar de la derrota, Messi sigue siendo un fuerte contendiente por el Balón de Oro, entregado al mejor jugador. El futbolista de 39 años ha sido el único jugador que ha recibido el galardón en más de una ocasión desde su creación en 1978.