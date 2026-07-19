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El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

La Selección de España le ganó 1-0 a la Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y obtuvo su segunda estrella

19 de julio 2026 · 21:39hs
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El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

La Selección de España le ganó este domingo 1-0 a la Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y obtuvo su segunda estrella.

El camino de la Roja, que integró el Grupo H, comenzó con un sorpresivo empate 0-0 con una de las selecciones debutantes, Cabo Verde. Si bien tuvieron un gran dominio del encuentro con 74% de posesión y 27 tiros en total, el arquero Vozinha se hizo gigante para mantener la igualdad.

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En el segundo partido ante Arabia Saudita, España se pudo florear con una tremenda goleada 4-0 sobre Arabia Saudita para encaminar el rumbo.

En la tercera fecha el Grupo H se definían los dos clasificados para los 16avos de final; España era la favorita con 4 puntos y lo seguían Uruguay (a quien se enfrentaba) y Cabo Verde con 2 unidades y Arabia Saudita con 1.

Finalmente, el equipo europeo supo aguantar la Garra Charrúa que, sin estabilidad de juego y ánimos —debido a la interna del plantel con el técnico Marcelo Bielsa— no pudo conseguir el gol que le daría la posibilidad de poder sumar alguna unidad más. El partido se vivió con intensidad y se inclinó por el lado de los españoles gracias al arquero Fernando Muslera, a quien se le escapó entre las manos un remate sin tanta fuerza por parte de Álex Baena.

A partir de allí, España comenzó a jugar cada vez mejor. En 16avos goleó 3-0 a Austria, mientras que en los octavos de final y en cuartos ganó gracias a los goles agónicos de Mikel Merino para imponerse 1-0 y 2-1 sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Bélgica, respectivamente.

En las semifinales, España dio una cátedra de fútbol para ganarle 2-0 a Francia, que era la gran candidata a quedarse con el título. Los dirigidos por De la Fuente dominaron de principio a fin y anularon la figura de Kylian Mbappé, que llegaba en un nivel altísimo.

Ya en el partido decisivo, España le dio un verdadero baile a la Selección argentina, aunque necesitó del tiempo extra para imponerse solo por 1-0 gracias al gol de Ferrán Torres a los 106 minutos.

Los resultados de la España campeona del mundo

Fase de grupos:

0-0 con Cabo Verde

4-0 a Arabia Saudita

1-0 a Uruguay

16avos de final:

3-0 a Austria

Octavos de final:

1-0 a Portugal

Cuartos de final:

2-1 a Bélgica

Semifinal:

2-0 a Francia

Final:

1-0 a Argentina

España Mundial Argentina
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