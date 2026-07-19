La Selección de España le ganó este domingo 1-0 a la Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y obtuvo su segunda estrella.
El camino de España hacia el título en el Mundial 2026
La Selección de España le ganó 1-0 a la Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y obtuvo su segunda estrella
El camino de la Roja, que integró el Grupo H, comenzó con un sorpresivo empate 0-0 con una de las selecciones debutantes, Cabo Verde. Si bien tuvieron un gran dominio del encuentro con 74% de posesión y 27 tiros en total, el arquero Vozinha se hizo gigante para mantener la igualdad.
• LEER MÁS: Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez
En el segundo partido ante Arabia Saudita, España se pudo florear con una tremenda goleada 4-0 sobre Arabia Saudita para encaminar el rumbo.
En la tercera fecha el Grupo H se definían los dos clasificados para los 16avos de final; España era la favorita con 4 puntos y lo seguían Uruguay (a quien se enfrentaba) y Cabo Verde con 2 unidades y Arabia Saudita con 1.
Finalmente, el equipo europeo supo aguantar la Garra Charrúa que, sin estabilidad de juego y ánimos —debido a la interna del plantel con el técnico Marcelo Bielsa— no pudo conseguir el gol que le daría la posibilidad de poder sumar alguna unidad más. El partido se vivió con intensidad y se inclinó por el lado de los españoles gracias al arquero Fernando Muslera, a quien se le escapó entre las manos un remate sin tanta fuerza por parte de Álex Baena.
A partir de allí, España comenzó a jugar cada vez mejor. En 16avos goleó 3-0 a Austria, mientras que en los octavos de final y en cuartos ganó gracias a los goles agónicos de Mikel Merino para imponerse 1-0 y 2-1 sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Bélgica, respectivamente.
En las semifinales, España dio una cátedra de fútbol para ganarle 2-0 a Francia, que era la gran candidata a quedarse con el título. Los dirigidos por De la Fuente dominaron de principio a fin y anularon la figura de Kylian Mbappé, que llegaba en un nivel altísimo.
Ya en el partido decisivo, España le dio un verdadero baile a la Selección argentina, aunque necesitó del tiempo extra para imponerse solo por 1-0 gracias al gol de Ferrán Torres a los 106 minutos.
Los resultados de la España campeona del mundo
Fase de grupos:
0-0 con Cabo Verde
4-0 a Arabia Saudita
1-0 a Uruguay
16avos de final:
3-0 a Austria
Octavos de final:
1-0 a Portugal
Cuartos de final:
2-1 a Bélgica
Semifinal:
2-0 a Francia
Final:
1-0 a Argentina