El capitán de la selección de España, Rodrigo Hernández Cascante "Rodri", ganó este domingo el Balón de Oro como mejor jugador de la Copa Mundial.
Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026
El capitán de la selección de España, Rodrigo Hernández Cascante "Rodri", ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial
19 de julio 2026 · 21:16hs
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El español recibió el premio luego de que su equipo se consagrara campeón del mundo tras derrotar por 1 a 0 al seleccionado argentino.
En un partido disputado en la ciudad de Nueva York, España se alzó con el Mundial 2026 y consiguió su segunda estrella.