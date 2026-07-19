Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

El capitán de la selección de España, Rodrigo Hernández Cascante "Rodri", ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial

19 de julio 2026 · 21:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

El capitán de la selección de España, Rodrigo Hernández Cascante "Rodri", ganó este domingo el Balón de Oro como mejor jugador de la Copa Mundial.

• LEER MÁS: Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

El español recibió el premio luego de que su equipo se consagrara campeón del mundo tras derrotar por 1 a 0 al seleccionado argentino.

En un partido disputado en la ciudad de Nueva York, España se alzó con el Mundial 2026 y consiguió su segunda estrella.

Mejor jugador: Rodri Mejor arquero: Unai Sim&oacute;n Mejor jugador joven: Pau Cubars&iacute;

Mejor jugador: Rodri

Mejor arquero: Unai Simón

Mejor jugador joven: Pau Cubarsí

Mundial España Rodri
Noticias relacionadas
mbappe gano la bota de oro y supero a messi como el maximo goleador en mundiales

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

las lagrimas de messi que conmovieron a todos tras la final del mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

la seleccion argentina vuelve al pais tras la final del mundial: ¿cuando y a que hora llega?

La Selección Argentina vuelve al país tras la final del Mundial: ¿cuándo y a qué hora llega?

el uno por uno de argentina en la final del mundial ante espana

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

Lo último

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Último Momento
El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Ovación
Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados