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Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Las Pantetas superaron a Venezuela y ganaron el triangular amistoso en San Juan y viajan a Lima donde desde el miércoles juegan la Copa Sudamericana en busca de la cuarta coronación de este ciclo que tiene como gran objetivo entrar a la VNL 2027.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 13:34hs
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Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Las Panteras cerraron su participación en los amistosos internacionales disputados en el Estadio Aldo Cantoni con un nuevo triunfo, despidiéndose de San Juan con una destacada presentación frente a Venezuela.

El conjunto argentino mostró un rendimiento sólido de principio a fin para quedarse con la victoria 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-17 y 25-14, coronando una serie de encuentros de gran nivel.

Las Panteras se impusieron a Venezuela

En el el cierre del Triangular Internacional en San Juan, Las Panteras vencieron a Venezuela por 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-17, 25-14. Bianca Cugno, máxima anotadora con 17 puntos. El equipo ya venía de ganarle a Chile, cerrando una participación perfecta. Este torneo fue de preparación para la Copa Sudamericana que arrancará el próximo 22 en Lima, Perú. Argentina enfrentará en la zona a Ecuador, Venezuela y Colombia.

En la previa del partido, hubo momentos de reconocimientos para Las Panteras y la organización local.

Las Panteras ganaron el triangular en San Juan.

Las Panteras ganaron el triangular en San Juan.

En el primer set, se vivió un comienzo reñido hasta llegar al 11-11. Cugno fue clave para despegar el tablero, aportando agresividad en el ataque al equipo, permitiendo que el conjunto argentino tomara una ventaja considerable. Aprovechando las imprecisiones de Venezuela, Argentina logró sacar una diferencia decisiva para colocar el tablero 21-16 y, poco después, sellar el parcial por 25-19.

Durante el segundo set, Argentina logró marcar una diferencia desde el inicio por 6-3 destacándose dos toques de segunda por parte de Mayer. El conjunto nacional mantuvo la intensidad y logró una distancia aún mayor a 16-8, que le permitió en consecuencia cerrar el set en 25-17.

En el tercer capítulo, el entrenador Facundo Morando le dió rodaje al equipo. Venezuela comenzó dominando el juego hasta el 8-7, pero Las Panteras lograron reaccionar para pasar al frente por 14-11. Fue destacable la presencia de García tras su ingreso, lo que permitió ampliar la ventaja y cerrar el partido con un contundente 25-14.

Argentina: Fortuna (4), Mayer (4), Bertolino (3), Farriol (11), Cugno (17), Herrera (6), Pelozo (L). Ingresaron: García (3), Tosi (1), Detzel (1), Caballero, Bednarek, Perez, Bulaich.

Las Panteras triangular San Juan
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