Ledesma y Matera analizaron la derrota de Argentina

En la apertura del Grupo C, Francia y Argentina disputaron el partido con mayor emoción hasta el momento en esta Copa Mundial de Rugby. La victoria fue del equipo galo por 23 a 21.

Tras la derrota de Los Pumas, el entrenador Mario Ledesma, señaló que "erramos muchos puntos con el pie, tuvimos esa posibilidad de marcar en el primer tiempo, dos lines a cinco yardas que terminan en penal, varios scrums, y en un Mundial, los puntos que se te ofrecen tenes que meterlos".

"En el scrum me parece que dominamos, también dominamos con el maul, no fuimos recompensados porque les advirtió que les iba a sacar amarillas como tres ó cuatro veces, y no lo hizo. Creo que nos referearon como un país chico del rugby. Pero bueno, como sabemos que es así, hay que hacer mejor las cosas" agregó el head coach argentino.

El coach argentino fue duro con el árbitro australiano al considerar que "es una lástima, que un referee que es tan bueno no vió el off side de Picamoles que estaba dos metros claramente adelantado. Se lo canta el linemann, el tipo dice que Cubo tiene las manos en la pelota. Primero que esa no es la regla, y segundo que no la tiene".

"En la última jugada del partido, el tackleador no sale, Cubo no puede agarrar la pelota porque hay un tipo en el medio, tiene una patada en cuarenta yardas que creo que Benja ha metido unas cuantas de esas, pero bueno, fue muy bueno lo del segundo tiempo, y ahora hay que ponerse a trabajar para lo que viene" señaló el ex hooker de Los Pumas.

matera.jpg

El testimonio del capitán

A su turno, el capitán Pablo Matera, comentó que "Regalamos el primer tiempo, creo que pasó por ahí, porque si hubiesemos hecho mejor las cosas, estaríamos festejando. En la primera parte le dimos muchas posibilidades a Francia, y es un equipo que se nutre de eso. Te diría que en el noventa por ciento de las chances que les dimos".

"En el segundo tiempo fuimos más clínicos, no les dimos tantas oportunidades, y obviamente salimos a buscar el partido. Con dos tries muy rápidos, que el final era un penal para uno y para el otro, pero sufrimos el haber regalado un tiempo", señaló el tercera línea de Los Pumas.

El jugador formado en Alumni de Bueno Aires sostuvo que "El tema de patear o no en algunas situaciones, son decisiones que se toman, de acuerdo al resultado, o a la situación que nos encontremos. Cuando arranca el segundo tiempo estábamos diecisiete puntos abajo, marcar tres puntos y volver a estar en tu campo no se si era negocio en ese momento, por suerte terminaron en tries".

"Sabíamos que iba a ser todo muy justo hasta el último minuto, tendríamos que haber tenido alguna chance más, porque hubo demasiadas infracciones por parte de ellos, pero no me voy a meter en el asunto del árbitro. Si nosotros no regalabamos el primer tiempo, hoy estaríamos festejando", cerró el también integrante de Jaguares.