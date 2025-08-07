Tensión en San Pantaleón por una quema de pastizales fuera de control: vecinos usaron baldes para frenar el avance del fuego

El incendio se desató en horas de la siesta y generó preocupación en la zona de Europa y Lavaisse. Las llamas estuvieron a metros de viviendas y de la parroquia del barrio. Vecinos y bomberos lograron controlar la situacion.

Tensión en San Pantaleón por una quema de pastizales: vecinos usaron baldes para frenar el avance del fuego

Una quema de pastizales en barrio San Pantaleón, generó momentos de tensión durante la siesta de este jueves.

La mayor preocupación se produjo en Europa y Lavaisse, donde las llamas estuvieron a punto de alcanzar a la parroquia y a varias viviendas cercanas.

La columna de humo era visible incluso desde el centro de la ciudad de Santa Fe

incendio en san pantaleon 2 Tensión en San Pantaleón por una quema de pastizales: vecinos usaron baldes para frenar el avance del fuego

El incendio se propagó rápidamente debido al viento y obligó a una reacción inmediata de vecinos, que comenzaron a lanzar baldes con agua para frenar el avance del fuego.

Una vecina ofreció el agua de su pileta para cargar baldes, mientras otros residentes mojaban patios para generar humedad y evitar que las llamas llegaran a sus hogares.

“Sentí que perdía la casa”, relató un vecino emocionado a la emisora LT10, y agradeció la colaboración de quienes ayudaron a contener el fuego. Según relataron, las llamas llegaron a solo dos metros de algunas viviendas

Dos dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en la zona hasta controlar la situación.

Los vecinos también se mostraron preocupados por el estado de abandono de los terrenos donde comenzó el incendio, y aseguran que no hay mantenimiento ni control. Indican que las llamas se iniciaron cerca del cementerio y que el fuego avanzó rápidamente hacia el norte.

“Nadie se hace cargo de esos terrenos, la vegetación se va adueñando de todo y después pasan estas cosas”, señalaron.