Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

Cuando el conflicto entre Unión y Jerónimo Dómina ingresó en un callejón sin salida, podría generarse una nueva ruptura con un defensor juvenil

No son tiempos felices entre Unión y Jerónimo Dómina. En el medio, un DT intentando preparar la visita a La Paternal para seguir escapando al fondo de la tabla anual.

El caso del delantero llegó a Buenos Aires y las declaraciones de ambas partes lejos están de ponerle una luz de esperanza al tema.

Como si esto fuera poco, en el horizonte podría generarse otra disputa por un defensor que tiene minutos en Reserva.

LEER MÁS: "Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta"

¿Cómo es la situación de Matías Schulz?

El 31 de julio, el defensor entrerriano (preferentemente central) Matías Schulz cumplió 20 años. Quienes siguen las formativas dan cuenta de sus importantes cualidades.

Casualmente forma parte del grupo de representación de Leandro Varino, la persona que asesora y maneja las destinos de Dómina.

La dirigencia procura firmarle contrato, solicitando que renuncie a derechos patrimoniales para que se marche a Hungría. Un panorama de disputa, donde otro talento podría dejar la institución sin reportarle ningún ingreso a la institución.

Un tema que siguen de cerca los dirigentes, intentando evitar que se sucedan situaciones de esta índole. De hecho un caso opuesto fue el de Franco Ratotti, que suscribió su vínculo y fue cedido a Unión Española de Chile.