Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

Cuando el conflicto entre Unión y Jerónimo Dómina ingresó en un callejón sin salida, podría generarse una nueva ruptura con un defensor juvenil

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2025 · 12:43hs
Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

No son tiempos felices entre Unión y Jerónimo Dómina. En el medio, un DT intentando preparar la visita a La Paternal para seguir escapando al fondo de la tabla anual.

El caso del delantero llegó a Buenos Aires y las declaraciones de ambas partes lejos están de ponerle una luz de esperanza al tema.

Como si esto fuera poco, en el horizonte podría generarse otra disputa por un defensor que tiene minutos en Reserva.

LEER MÁS: "Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta"

¿Cómo es la situación de Matías Schulz?

El 31 de julio, el defensor entrerriano (preferentemente central) Matías Schulz cumplió 20 años. Quienes siguen las formativas dan cuenta de sus importantes cualidades.

Casualmente forma parte del grupo de representación de Leandro Varino, la persona que asesora y maneja las destinos de Dómina.

La dirigencia procura firmarle contrato, solicitando que renuncie a derechos patrimoniales para que se marche a Hungría. Un panorama de disputa, donde otro talento podría dejar la institución sin reportarle ningún ingreso a la institución.

Un tema que siguen de cerca los dirigentes, intentando evitar que se sucedan situaciones de esta índole. De hecho un caso opuesto fue el de Franco Ratotti, que suscribió su vínculo y fue cedido a Unión Española de Chile.

Unión Dómina Schulz
Noticias relacionadas
madelon se la juega en union: de esta jungla por la permanencia hay que salir vivos

Madelón se la juega en Unión: "De esta jungla por la permanencia hay que salir vivos"

madelon dijo que aun le falta una pieza en union y que llamo a un viejo conocido

Madelón dijo que aún le falta una pieza en Unión y que llamó a un viejo conocido

madelon, sin vueltas por la situacion de domina: no sirve que se vaya libre asi

Madelón, sin vueltas por la situación de Dómina: "No sirve que se vaya libre así"

un exarquero de union hara dupla tecnica en huracan las heras

Un exarquero de Unión hará dupla técnica en Huracán Las Heras

Lo último

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Último Momento
Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

Ovación
Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música