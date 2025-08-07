De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

Varios clubes de Primera Nacional, categoría en la que milita Colón, preparan una movida importante pensando en 2026. Mirá de qué se trata

La Primera Nacional es el hábitat de Colón , al menos durante 2024 y pareciera que por 2025 y también con grandes chances que siga en 2026.

Si el equipo rojinegro no suma en cantidad sobre estos últimos 27 puntos en juego, es probable que la temporada entrante los del barrio Centenario sigan en la máxima categoría de ascenso nacional.

Una movida que va tomando color

En relación al año anterior, la Primera Nacional bajó la cantidad de participantes pero 36 sigue siendo un número por demás de elevado. Con un formato de ida y vuelta por zona, una final entre los mejores de cada grupo, y un segundo ascenso que se dirime a través de un Reducido.

Las charlas de pasillo de dirigentes importantes de la categoría fueron tomando color a punto tal que se habla de una firme petición de cara a 2026: ampliar la posibilidad de ascensos a la Liga Profesional.

Al menos, como una medida a implementar, se solicitarían dos promociones, como mínimo, para proyectar la firme chance de que otras instituciones peleen por trepar a la elite. Algo que comenzó frío, toma temperatura y podría ser presentado a la AFA en breve de manera formal.