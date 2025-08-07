Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Colapinto mantendrá su lugar en Alpine pese a los flojos resultados

Más allá de la pobre cosecha, Alpine sostendrá a Franco Colapinto para lo que resta de temporada en la Fórmula 1

7 de agosto 2025 · 17:17hs
En medio de rumores sobre una posible salida anticipada, Alpine ya habría resuelto qué pasará con Franco Colapinto en la segunda mitad de la temporada 2025 de Fórmula 1. Según medios británicos, la escudería ya tendría tomada una decisión respecto del piloto argentino.

Con su P18 en el Gran Premio de Hungría, Colapinto cerró una primera mitad de año compleja, marcada por un monoplaza poco competitivo, fallos estratégicos y errores individuales. El contraste con su explosivo debut en Williams en 2024 generó dudas tanto en la prensa como entre los fanáticos. Hoy, comparte el fondo de la tabla con Jack Doohan, el piloto al que reemplazó: son los únicos que no sumaron puntos este año.

A pesar de ese contexto, la escudería comandada por Flavio Briatore habría tomado una decisión firme. Según reveló el medio especializado Planet F1, “el argentino no enfrenta ninguna amenaza inmediata para su asiento en Alpine”. De este modo, la dupla Franco Colapinto - Pierre Gasly se mantendría, al menos, hasta fin de año.

La información pone fin a las especulaciones que se intensificaron tras el accidente de Franco durante una prueba de neumáticos. Aunque la continuidad a largo plazo sigue siendo una incógnita, todo indica que habrá más Colapinto en lo que resta de la temporada.

Hasta ahora, su mejor resultado fue el P13 en Mónaco y Canadá. A continuación, el detalle de sus posiciones carrera por carrera con Alpine:

Resultados de Franco Colapinto con Alpine

Emilia Romaña: P16

Mónaco: P13

España: P15

Canadá: P13

Austria: P15

Gran Bretaña: DNS

Bélgica (Sprint): P19

Bélgica (GP): P19

Hungría: P18

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1

La Fórmula 1 retomará su actividad el último fin de semana de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. Se correrá en Zandvoort desde las 10:00 (hora argentina), con transmisión por Disney+.

