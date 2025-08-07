Manchester United fijó el dinero que quiere para vender a Garnacho

Alejandro Garnacho estaría cerca de salir de Manchester United . Tuvo escasa participación en la última temporada y no logró resolver sus diferencias con el DT Ruben Amorim, por lo cual quedó marginado de la pretemporada, incluida la Premier League Summer Series.

Ante esta situación, la semana pasada el Chelsea de Enzo Fernández, flamante campeón del Mundial de Clubes volvió a aparecer en escena y tiene nuevamente en carpeta al extremo argentino. Previo, a realizar una primera oferta, los Blues hicieron dos cosas: primero una limpieza interna del plantel en la cual desvincularon a 9 jugadores y podrían ser más.

Manchester United le puso precio a Garnacho

En segundo lugar llevaron a cabo una investigación exhaustiva sobre el campeón de la Copa América 2024, ya que no solo analizaron sus cualidades futbolísticas sino que también se centraron en aspectos más cercanos a él como su personalidad y carácter. Luego de conocerse los resultados, la dirigencia del cuadro londinense entabló charlas no formales con los Red Devils y en las últimas horas se conoció el monto que piden por el futbolista de 21 años.

Según informó el medio Transfer News Live, el Manchester United aceptará ofertas cercanas a los 40 millones de libras esterlinas (53 millones de dólares) por la totalidad de su pase. Esto se debe a que desde la dirigencia del cuadro de Old Trafford buscan desprenderse del argentino por una buena cifra y también para equilibrar la masa salarial del plantel por las inversiones que hicieron en este mercado.

A su vez, el Chelsea no está dispuesto a pagar tanta cantidad de dinero por lo que se sentarán a negociar con los Diablos Rojos con el objetivo de bajar el precio, llegar a un acuerdo para fichar a Alejandro Garnacho y que esté firme un contrato a largo plazo.