Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón recibirá el domingo a Agropecuario para después visitar a San Telmo y en su próximo retorno al Brigadier López ya conocé cuándo chocará ante Chacarita

7 de agosto 2025 · 13:27hs
Colón tiene a la vuelta de la esquina su próxima presentación en el estadio Brigadier López. Será el domingo 10 de agosto, a partir de las 16, contra Agropecuario de Carlos Casares.

Es una oportunidad importante para que el elenco de Martín Minella deje atrás las derrotas frente a Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy, que lo alejaron de la zona de clasificación al Reducido.

Lo que viene después para los rojinegros

Colón afrontará su próxima salida el sábado 16 de agosto, en la Isla Maciel, cuando se tope contra San Telmo, en duelo que se podrá apreciar a través de TyC Sports.

Lo que también sabe el cuerpo técnico y la dirigencia, es que cuando nuevamente tenga un partido en Santa Fe, será ante Chacarita, uno de los grandes animadores de la zona B.

Ese compromiso frente al Funebrero fue programado para el sábado 23 de agosto, a partir de las 18. Aún se desconoce si se emitirá por el sistema de streaming, o bien cuenta con pantalla chica.

Colón Chacarita
Es oficial: Colón, con día y hora para visitar a San Telmo

Agoglia habló del presente de Colón y de su ilusión por volver al club

En medio del caos, Abraham pide un cambio urgente: "Colón está a la deriva"

Más movimientos en la CD de Colón: versiones de nuevas renuncias y reordenamiento interno

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música