Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón recibirá el domingo a Agropecuario para después visitar a San Telmo y en su próximo retorno al Brigadier López ya conocé cuándo chocará ante Chacarita

Colón tiene a la vuelta de la esquina su próxima presentación en el estadio Brigadier López. Será el domingo 10 de agosto, a partir de las 16, contra Agropecuario de Carlos Casares.

Es una oportunidad importante para que el elenco de Martín Minella deje atrás las derrotas frente a Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy, que lo alejaron de la zona de clasificación al Reducido.

Lo que viene después para los rojinegros

Colón afrontará su próxima salida el sábado 16 de agosto, en la Isla Maciel, cuando se tope contra San Telmo, en duelo que se podrá apreciar a través de TyC Sports.

Lo que también sabe el cuerpo técnico y la dirigencia, es que cuando nuevamente tenga un partido en Santa Fe, será ante Chacarita, uno de los grandes animadores de la zona B.

Ese compromiso frente al Funebrero fue programado para el sábado 23 de agosto, a partir de las 18. Aún se desconoce si se emitirá por el sistema de streaming, o bien cuenta con pantalla chica.