Maradona: "No me interesa que me den una plaqueta"

El DT Diego Armando Maradona criticó a la dirigencia de Boca, que había expresado que no le realizaría un homenaje, cuando Gimnasia La Plata visite al Xeneize por la última fecha de la Superliga.

Diego recibió una plaqueta este martes antes del encuentro ante Barracas, por la Copa Argentina y se abrazó con Guillermo Coppola.

“No me interesa que me den una plaqueta ni que me reciban, total la calle dice otra cosa”, afirmó en una entrevista exclusiva con TyC Sports.

Diego también le pegó al vicepresidente del Xeneize, Juan Román Riquelme. “Nunca renuncié a la Selección y jamás falté a un partido o a un entrenamiento de Boca. Los amigos que son amiguetes no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar. Lo digo por todos, no solo por Riquelme”, tiró.

Con relación al día que volverá a la Bombonera. “No voy a recibir ningún regalo, voy como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Solo quiero ver el palco, donde va a estar toda mi familia. Espero que hagamos un gran partido y si Boca pierde el campeonato, no será con nosotros. No necesito que nadie me cuelgue una bandera ni nada. Yo soy hincha de Boca”, afirmó.