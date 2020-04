Nocioni: "Me arrepiento no haber aceptado ser mánager de la Selección"

El ex basquetbolista Andrés Nocioni, campeón olímpico en Atenas 2004, reconoció este sábado su arrepentimiento por "no haber asumido como manager" de la Selección Argentina.

"Si de algo me arrepiento en su momento, por una cuestión de tiempos, fue no haber sido parte de la selección argentina como manager o director deportivo. Federico Susbielles (NdeR: ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol) me hizo la propuesta, no era el momento oportuno, por eso lo dejé pendiente", explicó el ex Real Madrid y Chicag Bulls, entre otros.

"En ese momento no estaba del todo seguro y ahora veo que debería haber estado dentro de la Selección y tal vez las cosas hubieran sido diferente", aseguró Nocioni en una nota con Uno Contra Uno radio.

Nocioni manifestó en el último tiempo que la llegada de Fabián Borro a la presidencia de la CABB era algo "innecesario" porque solamente había que hacer "algunas cosas mejor" en la entidad pero con Susbielles al mando.

"No tengo nada en contra de la nueva dirigencia de la CABB, pero no creo que la Confederación haya necesitado un cambio, necesitaba ajustes y cosas que había que hacer y creo que de haber estado participando se hubieran hecho mejor y no estaríamos debatiendo esto, sino el futuro de la Selección Argentina", reiteró.

Por otro lado, Nocioni, afín a Susbielles, analizó: "Mi lectura es que con o sin intención Chubi fue dejando de lado la CABB por haber estado en campaña dentro de la política".

Susbielles fue candidato a intendente de Bahía Blanca por el Frente de Todos en las elecciones de octubre pasado.

Finalmente, Nocioni, con pasado en la NBA e integrante de la Generación Dorada, apuntó: "Les deseo lo mejor del mundo, pero les pido que sean transparentes y leales al deporte. Habrá que ver que hace esta nueva dirigencia y tener en cuenta que nosotros como amantes del básquet vamos a estar siempre para ayudar".