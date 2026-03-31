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Los amistosos de la Selección Argentina bajo la lupa: críticas por el bajo nivel de los rivales

Un informe de L'Équipe cuestiona la planificación de la Selección argentina de fútbol y reabre el debate antes del duelo ante Zambia

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 15:05hs
Los amistosos de la Selección Argentina bajo la lupa: críticas por el bajo nivel de los rivales

El análisis de L’Équipe sobre los amistosos de la Selección argentina no solo generó repercusión, sino que instaló un debate incómodo en torno a la planificación deportiva. Con datos comparativos y foco en los rivales elegidos, el informe pone en discusión el rumbo del ciclo de Lionel Scaloni.

El informe de L’Équipe: datos que incomodan a Argentina

El medio francés fue categórico al señalar que los rivales de la Argentina en amistosos tienen un promedio cercano al puesto 85 del ranking FIFA, el más bajo entre las selecciones sudamericanas. Pero el dato más fuerte es comparativo: mientras Selección de Brasil disputó amistosos frente a 10 selecciones del Top 20, y Selección de Colombia lo hizo contra 9, la Albiceleste no enfrentó a ningún rival de ese nivel. La conclusión del artículo es clara: existe una diferencia marcada en la exigencia competitiva que asume cada selección.

Amistosos desde 2023 hasta la actualidad

La Selección argentina, desde que es Campeona del Mundo, disputó los siguientes amistosos:

2023:

  • 2-0 vs. Panamá (Monumental)
  • 7-0 vs. Curazao (Santiago del Estero)
  • 2-0 vs. Australia (Beijing)
  • 2-0 vs. Indonesia (Yakarta)

2024:

  • 3-0 vs. El Salvador (Filadelfia)
  • 3-1 vs. Costa Rica (Los Ángeles)
  • 1-0 vs. Ecuador (Chicago)
  • 4-1 vs. Guatemala (Landover)

2025:

  • 1-0 vs. Venezuela (Miami)
  • 6-0 vs. Puerto Rico (Fort Lauderdale)
  • 2-0 vs. Angola (Luanda)

2026:

  • 2-1 vs. Mauritania (Buenos Aires)

A esta agenda se le sumará en los próximos días un nuevo compromiso ante la Selección de Zambia, otro rival que se encuentra fuera del grupo de elite.

LEER MÁS: Cómo formará la Selección Argentina en su último amistoso ante Zambia

El negocio como eje de la planificación

El informe también pone el foco en el aspecto económico. La mayoría de estos amistosos se disputaron en Estados Unidos, con sedes como Los Ángeles, Miami o Filadelfia, además de otros mercados estratégicos.

La presencia de figuras como Lionel Messi convierte cada partido en un evento global, con impacto comercial asegurado. En ese contexto, la elección de rivales no solo responde a lo deportivo, sino a la necesidad de sostener un modelo de expansión y rentabilidad.

Argentina gana, pero el debate sigue abierto

La Selección argentina continúa acumulando triunfos y mantiene su lugar en la elite mundial. Sin embargo, el informe de L’Équipe y el repaso de los últimos amistosos plantean una discusión de fondo. Mientras otras selecciones buscan medirse con los mejores, Argentina parece optar por un camino distinto. Y en el alto rendimiento, la pregunta es inevitable: ¿alcanza con ganar o también hay que medirse?

Selección Argentina Zambia Lionel Scaloni
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