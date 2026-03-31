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Cómo formará la Selección Argentina en su último amistoso ante Zambia

La Selección Argentina jugará su último partido antes del Mundial 2026. El rival será Zambia y el partido sufrió un cambio en su horario de inicio.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 12:58hs
Cómo formará la Selección Argentina en su último amistoso ante Zambia

La Selección argentina se enfrentará este martes por la noche con Zambia, en el que será su último amistoso antes del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni ya tendría definido gran parte del 11 titular.

En el arco estará nuevamente Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue muy autocrítico luego de la desastrosa actuación de la Selección en el triunfo 2-1 sobre Mauritania de este viernes por la noche.

La defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, por lo que se repetirán los nombres que dijeron presente en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia.

La único incógnita se presenta en el mediocampo, ya que Rodrigo de Paul y Leandro Paredes pelean por una posición para acompañar en dicho sector de la cancha a Enzo Fernández y a Alexis Mac Allister.

Por último, la gran novedad en la delantera es que Lionel Messi estará desde el inicio del encuentro y será acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada, quienes parecen haberse ganado un lugar de manera definitiva en el 11 titular de la “Albiceleste”.

Los elegidos por Scaloni en la Selección Argentina

El de esta noche será el último partido de la Selección argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

La posible formación de la Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Selección Argentina Scaloni Zambia
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