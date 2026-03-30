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La advertencia de Scaloni: "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas"

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina, no se mostró para nada conforme con la actuación de sus dirigidos ante Mauritania.

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 12:48hs
La advertencia de Scaloni: Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, lanzó una clara advertencia hacia los jugadores: “Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

En la previa del partido ante Zambia, Scaloni habló en conferencia de prensa y no se mostró para nada conforme con el partido que hicieron sus dirigidos el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2-1.

En este sentido, el director técnico campeón del mundo advirtió que “la lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

Con respecto a la actuación en el partido contra Mauritania, Scaloni destacó que “es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, y aclaró: “El equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.

Además, adelantó que “el siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”.

Scaloni adelantó la presencia de Messi como titular en la Selección

Por otra parte, reveló que tiene probablemente “Messi mañana va a estar desde el inicio”, y se refirió a los cambios que hizo frente a Mauritania en “La Bombonera”: “Quería darle a Julián un poco de descanso. Nico González también venía de una lesión, por lo que era importante darle la posibilidad a otros chicos”.

Además, dio detalles sobre el equipo que parará este martes: “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

Por último, habló acerca de su posible renovación: “Este lugar es posiblemente el lugar en el que todo argentino desea estar. Más que eso es difícil. Los tiempos para mí no son importantes, tengo la cabeza en otro lado”.

Scaloni Selección Argentina Zambia
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