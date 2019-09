Nocioni: "Me dieron ganas de volver a jugar al básquet"

Andrés Nocioni habló con TyC Sports y aseguró sentirse “orgulloso” por el Mundial que está realizando el seleccionado argentino de básquetbol en China.

“Me emocioné, sufrí, salté, grité, todo… Estoy realmente orgulloso, fue increíble”, aseguró el santafesino respecto al triunfo ante Serbia por los cuartos de final y reconoció: “Me dieron ganas de jugar al básquet después de muchos años”·

“Hemos tumbado a una potencia, es uno de esos triunfos que te llenan el alma”, afirmó Nocioni y aseveró: “Es algo importante no solo para le básquet, más que nada para el deporte argentino”.

“Facu (Campazzo) es un jugador excepcional, diferente, con un carácter increíble”, afirmó Chapu sobre el base y no ahorró elogios a Luis Scola: “Es un viejo renegado, un viejo que no quiere dejar de jugar al básquet. Es tan increíble lo que acaba de hacer, lo que logró con su físico para mantenerse jugando la básquet. Y en la elite. No tiene palabras lo de Luis. Tiene que ser considerado uno de los mejores deportistas de la argentina, está a la altura de Manu (Emanuel Ginóbili)".