Cosolito fichó en Gimnasia de Comodoro: "Contento de llegar a un club con tanta historia"

Mauro Cosolito tenía un año más de contrato con Unión pero por diversas situaciones el alero no continuó, con lo cual encontró trabajo en el sur del país fichando para Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Después de acordar con la Magia Verde, elenco que tiene entre sus filas a otro santafesino (Emiliano Toretta ), dejó sus sensaciones pensando en lo que viene con el conjunto que orientará Pablo Favarel.

LEER MÁS: Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

“Estoy muy contento de pertenecer a Gimnasia, un club muy grande, que hace las cosas muy bien, prolija y con muy buena gente. Todos los que han pasado me hablaron muy bien, contento de este nuevo desafío y de pertenecer a un club con tanta historia, donde se vive y se habla de básquet siempre. Espero poder aportar mi granito de arena para hacer de esto una gran temporada”, aseveró.

Además, explicó cuáles son sus expectativas de cara a la nueva temporada con el Verde: “Las expectativas son las mejores porque es un equipo joven, con mucha energía, con jugadores que lo vienen haciendo muy bien en la Liga. Muy contento de tener amigos en el equipo, de poder tratar de hacer un gran año con ellos, así que contento de este nuevo paso en el camino y esperando hacer lo mejor posible para tener un gran año. El equipo es muy bueno, son chicos jóvenes, con dinámica, compromiso y con muchas ganas de entrenar para ser el mejor equipo posible y pasarlo muy bien”.