Positiva participación en los torneos nacionales

Se definió el Campeonato Argentino de Clubes Sub 14 de damas bajo la organización de la Confederación Argentina de Hockey en la provincia de Tucumán. En el caso del único representante santafesino, el Club Náutico El Quillá, finalizó en la quinta posición al superar a Los Cardos de Tandil por 1 a 0.

La única anotación para las chicas conducidas por Gastón Rojas llegó por intermedio de Julia Ponzo en el tercer tiempo. En semifinales, las Tiburonas habían derrotado a Atlético del Rosario 1 a 0.En la fase de grupos venció a Popeye Béisbol por 3 a 2, derrotó a Universitario Rugby Club 1 a 0, y cayó con Barrio Parque por 3 a 2.

El campeón del certamen fue Tucumán Rugby que superó a Liceo por 3 a 1, y tercero quedó Popeye Béisbol por 2 a 1. El séptimo lugar correspondió a Banco Provincia al vencer a Atlético del Rosario 3 a 1 en los penales.

El plantel de El Quillá estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Regina Charvey, Ema Fleischer, Alma D’andrea, Julia Culler, Agustina Fedele, Delfina Gerosa, Lucia Celeri, Bianca Palavecino, Victoria Rojas, Julia Ponzo, Fiorella Primón, Fiamma Romano, Malena Bertone, Catherina Passarello, Juliana Bessone, Florentina Soñéz, Martina Centeno, Milene Bonazzola, Micaela Levy y Giuliana Lucca.

En Venado Tuerto

En el sur provincial se concretó el Campeonato Regional de Clubes B NEA de damas Sub 14. El campeón de la competencia fue Santa Fe Rugby que superó en la final a Old Resian por 5 a 3.

Los goles para la escuadra que tiene como head coach a Victoria Sánchez llegaron por intermedio de Martina Orellano en tres oportunidades, una de corner, y Amparo Mayoraz en dos ocasiones.El conjunto de Sauce Viejo había logrado derrotar a Sportsman de Rosario por 5 a 1 en semifinales, y anteriormente empató 2 a 2 con Old Resian, y doblegó a Chaco For Ever por 4 a 1.

El tercer puesto quedó para Unión Agrarios de Cerrito al vencer a Sportsman por 3 a 1, y quinto Chaco For Ever a pesar de haber igualado en el triangular definitorio 1 a 1.Un dato para destacar que entre las goleadoras del torneo desarrollado en el country del Jockey de Venado Tuerto, Martina Orellano y Amparo Mayoraz con cinco goles cada una fueron las goleadores.

El plantel de Santa Fe Rugby estuvo conformado por: Margarita Arnodo, Delfina Codoni, Olivia Colli, Martina Cuttela, Emilia Depetris, Emma Favre, Lucia Franco, Josefina López, Mía Mande, Agostina Marin, Amparo Mayoraz, Renata Mocchiutti, Milagros Moreno, Lucia Neville, Martina Orellano, Malena Páez, Guillermina Sagrera, Monserrat Verdum, Nazareth Wagner,Sol Gaziano.