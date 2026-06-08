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Real Madrid iría por Julián Álvarez con una oferta récord

Tras ser reelegido como presidente del club español, Florentino Pérez tendría al delantero de la Selección argentina como principal objetivo

8 de junio 2026 · 21:31hs
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Real Madrid iría a la carga por Julián Álvarez.

Real Madrid iría a la carga por Julián Álvarez.

Julián Álvarez podría convertirse en el gran protagonista del próximo mercado de pases europeo. Según trascendió en España e Inglaterra, Florentino Pérez, recientemente reelegido como presidente del Real Madrid, estaría dispuesto a desembolsar una cifra récord para incorporar al delantero argentino que actualmente milita en el Atlético de Madrid.

Real Madrid iría a la carga por Julián Álvarez

De acuerdo con distintas informaciones, el club merengue ya habría consultado las condiciones para avanzar por el ex River y estaría dispuesto a ofrecer 150 millones de euros, monto que el Atlético fijaría como referencia para negociar una eventual salida de una de sus principales figuras. De concretarse, sería la compra más cara en la historia del Real Madrid y una de las transferencias más importantes protagonizadas por un futbolista argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el interés por Álvarez forma parte del ambicioso plan deportivo impulsado por Pérez tras imponerse en las elecciones presidenciales del club. El dirigente continuará al frente de la institución hasta 2030 y prometió una fuerte inversión para incorporar una estrella de primer nivel que encabece la nueva etapa deportiva del conjunto madrileño.

La posible llegada del campeón del mundo también generaría un fuerte impacto por su pasado reciente vinculado al Barcelona en distintas especulaciones del mercado. Ahora sería el Real Madrid el que buscaría quedarse con el delantero cordobés, quien viene de consolidarse como una de las figuras más importantes del fútbol europeo y de la Selección argentina.

Por el momento no existe una oferta formal, pero el nombre de Julián Álvarez aparece como el gran objetivo de Florentino Pérez para relanzar el proyecto deportivo del club más ganador de Europa.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid mantiene su postura de no facilitar la salida de uno de sus futbolistas más determinantes, por lo que cualquier negociación promete convertirse en una de las grandes novelas del mercado de pases.

Real Madrid Julián Álvarez oferta
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