Rosso: "Tuve momentos en los que dije, no remo más"

El remero Brian Rosso, a quien le suspendieron la beca del Enard luego de ser apartado de los seleccionados nacionales por seis meses por "indisciplina", admitió hoy que pensó en largar todo, aunque quiere que los dirigentes revean sus decisiones "injustas" y todavía tiene esperanzas de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

"Tuve momentos en los que dije 'no remo más', pero es muy injusto. La estoy pasando muy mal con el tema de la sanción, trato de solucionarlo y abrir diálogo con la Federación pero se está complicando. No me merezco esto", aseguró Rosso, doble medallista panamericano, en diálogo con Télam desde su departamento en Mar del Plata.

Rosso denunció que la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) le quitó la beca del Enard, incluso la beca extraordinaria y solidaria de 10.000 pesos por abril y mayo, que tenía previsto donar a la Municipalidad de Mar del Plata en el marco de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de coronavirus.

"Por ganar dos medallas en los Panamericanos de Lima cobraba una beca de 24.000 pesos. Eso me alcanza apenas para comer y entrenar. Cuando me enteré de la beca extraordinaria por el Covid-19 me pareció bien donarla al Municipio de Mar del Plata para que la utilice en temas de salud. Y también me suspendieron esa beca. Me lastima mucho como argentino que haya dirigentes así que solo ponen trabas", contó el deportista de 32 años.

Rosso, que también trabaja como guardavidas en su ciudad hace cuatro años, aclaró que "lo voy a donar igual porque me comprometí con la Muni. Ellos siempre me apoyaron. Si no me escuchan, el tema de las becas lo voy a solucionar aunque sea por la vía legal".

El marplatense fue suspendido del seleccionado argentino el 11 de marzo, por seis meses, 20 días antes del Preolímpico clasificatorio a los Juegos de Tokio (luego se postergaron el Preolímpico y los Juegos por la pandemia de coronavirus). Su conflicto con la Asociación se produjo en una concentración en Tafí del Valle, donde fue acusado de "indisciplina".

Con respecto a la postergación de los Juegos, que finalmente se harán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, Brian opinó: "Es la decisión correcta. No creo que en este momento haya que estar pensando en objetivos deportivos. Todos los países se merecen estar tranquilos, pasar lo del virus y reorganizarse para volver a entrenar".