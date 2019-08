Santa Fe RC y CRAI volvieron con triunfos

Por la cuarta fecha del Torneo del Interior B que organiza la Unión Argentina de Rugby los dos representantes santafesinos lograron resultados satisfactorios.

En la Zona A, en la provincia de Río Negro, Santa Fe Rugby Club le ganó con absoluta autoridad a Los Jabalíes Rugby de El Bolsón por 47 a 21. El primer tiempo finalizó 15 a 14 en favor de los de Sauce Viejo, a partir de un try, un penal y una conversión de Tomás Kerz, más un try de Lucas Fertonani. En el complemento, los Tricolores fueron muy contundentes y lograron un penal y una conversión de Tomás Kerz, más un try penal, más tries de Marcos Erbetta, Agustín Foradini, y Bautista Vigorita.

En el otro cotejo del grupo, en Luján de Cuyo, Liceo de Mendoza superó a Old Christians de Uruguay por 53 a 28. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby 16, Old Christians de Uruguay 13, Liceo de Mendoza 12 y Jabalíes 0. La próxima fecha jugarán Santa Fe Rugby con Liceo de Mendoza en Sauce Viejo, y en Montevideo, Old Christians de Uruguay con Jabalíes de El Bolsón.

En la Zona C, en Uruguay, CRAI logró un calificado triunfo en calidad de visitante ante Montevideo Cricket por 33 a 5, mientras que en Tucumán, La Tablada de Córdoba venció a Huirapuca de Concepción por 26 a 9. Las posiciones están así: La Tablada 18, CRAI 14, Huirapuca 6, Montevideo Cricket 0. La próxima fecha jugarán La Tablada con Montevideo Cricket, y en la autopista, CRAI con Huirapuca de Tucumán.

En la Zona B, Comercial derrotó a Aguará de Formosa 33 a 3, y Palermo de Bajo de Córdoba a Los Tordos en Mendoza por 38 a 22. En la Zona D, en Santiago del Estero, CURNE de Resistencia le ganó a Old Lions 39 a 18, y en Mar del Plata, San Ignacio hizo lo propio con Roca RC 49 a 6.

Las posiciones en la Zona B muestran a Palermo Bajo de Córdoba con 15, Los Tordos RC de Mendoza y Comercial de Mar del Plata 10, Aguará de Formosa 0. Por su parte, la Zona D, quedó de la siguiente manera: CURNE de Resistencia 18, San Ignacio de Mar del Plata 10, Old Lions de Santiago del Estero 5, y Roca Rugby Club 1.

La próxima fecha, en la Zona B, Palermo Bajo jugará con Aguará de Formosa, y Comercial de Mar del Plata lo hará con Los Tordos de Mendoza. En la Zona D, en Resistencia, CURNE será anfitrión de San Ignacio y Roca RC de Old Lions de Santiago del Estero.